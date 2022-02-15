15 февраля 2022 г.
ПОЛИТИКА
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Международные авиакомпании продолжают осуществлять рейсы в Украину
Правительство Украины выделит из бюджета более 500 млн долларов для бесперебойности полетов в воздушном пространстве. Поможет ли это избежать рисков для авиаперевозчиков, TRT на русском рассказал Глава Ассоциации страхового бизнеса Вячеслав Черняховский. Ранее ряд СМИ сообщили о том, что страховые компании могут отозвать гарантии на авиаперелеты. #Украина #Авиакомании #перелеты #trtнарусском
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