Международные авиакомпании продолжают осуществлять рейсы в Украину

Правительство Украины выделит из бюджета более 500 млн долларов для бесперебойности полетов в воздушном пространстве. Поможет ли это избежать рисков для авиаперевозчиков, TRT на русском рассказал Глава Ассоциации страхового бизнеса Вячеслав Черняховский. Ранее ряд СМИ сообщили о том, что страховые компании могут отозвать гарантии на авиаперелеты. #Украина #Авиакомании #перелеты #trtнарусском