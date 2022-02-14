Россия готова нанести удар по кораблям, которые нарушают морские границы страны, заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Станислав Гаджимагомедов в ходе круглого стола, прошедшего в Совете Федерации, передает ТАСС.

​​​​​​​«Мы всегда готовы. Но дело в том, что такие решения принимают только на самом высоком уровне», — ответил Гаджимагомедов на вопрос о том, готова ли будет российская армия открыть огонь по нарушителям морских границ РФ.

При этом он отметил, что на Дальнем Востоке американский флот превосходит российский по числу кораблей и возможностям реагирования. «Если Черное море и Балтийское мы можем полностью закрыть, то на Дальнем Востоке пока не хватает кораблей и авиации», — указал Гаджимагомедов.

12 февраля министерство обороны РФ сообщило об обнаружении в районе учений сил Тихоокеанского флота в территориальных водах России в районе Курил подлодки ВМС США типа Virginia. Утверждалось, что американское судно проигнорировало просьбу покинуть чужие воды, но российский фрегат «Михаил Шапошников» заставил подлодку покинуть территориальные воды РФ с помощью «спецсредств». В США информацию о заходе подлодки в территориальные воды РФ отрицают.

14 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военные, охраняющие границу России, при вторжении иностранных кораблей в территориальные воды страны будут действовать согласно установленным протоколам. «Существует определенный протокол действий в отношении иностранных кораблей надводных или подводных в случае их вторжения в территориальные воды Российской Федерации. И, безусловно, наши военные, которые отвечают за охрану наших границ, за безопасность нашей страны, строго придерживаются этих протоколов», — подчеркнул Песков.