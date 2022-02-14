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Генштаб РФ сообщил о готовности нанести удар по нарушающим границы кораблям
Россия готова нанести удар по кораблям, которые нарушают морские границы страны, заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Станислав Гаджимагомедов
Генштаб РФ сообщил о готовности нанести удар по нарушающим границы кораблям
Генштаб РФ сообщил о готовности нанести удар по нарушающим границы кораблям / Others
14 февраля 2022 г.

Россия готова нанести удар по кораблям, которые нарушают морские границы страны, заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Станислав Гаджимагомедов в ходе круглого стола, прошедшего в Совете Федерации, передает ТАСС.

​​​​​​​«Мы всегда готовы. Но дело в том, что такие решения принимают только на самом высоком уровне», — ответил Гаджимагомедов на вопрос о том, готова ли будет российская армия открыть огонь по нарушителям морских границ РФ.

При этом он отметил, что на Дальнем Востоке американский флот превосходит российский по числу кораблей и возможностям реагирования. «Если Черное море и Балтийское мы можем полностью закрыть, то на Дальнем Востоке пока не хватает кораблей и авиации», — указал Гаджимагомедов.

12 февраля министерство обороны РФ сообщило об обнаружении в районе учений сил Тихоокеанского флота в территориальных водах России в районе Курил подлодки ВМС США типа Virginia. Утверждалось, что американское судно проигнорировало просьбу покинуть чужие воды, но российский фрегат «Михаил Шапошников» заставил подлодку покинуть территориальные воды РФ с помощью «спецсредств». В США информацию о заходе подлодки в территориальные воды РФ отрицают.

14 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военные, охраняющие границу России, при вторжении иностранных кораблей в территориальные воды страны будут действовать согласно установленным протоколам. «Существует определенный протокол действий в отношении иностранных кораблей надводных или подводных в случае их вторжения в территориальные воды Российской Федерации. И, безусловно, наши военные, которые отвечают за охрану наших границ, за безопасность нашей страны, строго придерживаются этих протоколов», — подчеркнул Песков.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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