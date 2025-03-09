Президент США Дональд Трамп дал понять своим помощникам, что соглашения о доступе к украинским минеральным ресурсам недостаточно для возобновления военной помощи и разведывательного сотрудничества с Киевом.

По словам источников NBC в администрации, он также хочет увидеть готовность президента Украины Владимира Зеленского к территориальным уступкам России и шаги в направлении проведения выборов, а возможно, и ухода с поста.

Украина приостановила выборы из-за введенного после вторжения России в 2022 году военного положения. Однако Трамп, как заявляют чиновники, хочет, чтобы Зеленский начал движение в этом направлении, а также демонстрировал больше уступчивости на переговорах о мире.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз отметил, что «Украина уже сделала позитивные шаги», и Вашингтон ожидает большего прогресса на предстоящих переговорах в Саудовской Аравии.

Тем временем Россия усилила атаки по Украине, что привело к одной из самых кровопролитных пятниц с начала года, сообщает Мониторинговая миссия ООН. Большинство жертв – в Донецкой области.

Зеленский ранее в письме американскому лидеру и публикациях в соцсетях заявил, что Украина готова к переговорам «в скорейшем времени» и готова работать «под сильным лидерством президента Трампа» для достижения прочного мира.