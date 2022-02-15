ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Спутники фиксируют активность на украинско-российской границе
Новые спутниковые снимки, сделанные за последние 48 часов, показали усиление российской военной активности на западных границах, а также в Беларуси и Крыму. На кадрах видны боевые и ударные вертолеты, истребители-бомбардировщики и штурмовики в составе колонны. В то же время в Минобороны России заявили об окончании военных учений и возвращении техники в места дислокации. #trtнарусском #Украина #Россия #украинскороссийскаяграница #военнаяактивность #эскалация
граница / Others
15 февраля 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us