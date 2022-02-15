Спутники фиксируют активность на украинско-российской границе

Новые спутниковые снимки, сделанные за последние 48 часов, показали усиление российской военной активности на западных границах, а также в Беларуси и Крыму. На кадрах видны боевые и ударные вертолеты, истребители-бомбардировщики и штурмовики в составе колонны. В то же время в Минобороны России заявили об окончании военных учений и возвращении техники в места дислокации. #trtнарусском #Украина #Россия #украинскороссийскаяграница #военнаяактивность #эскалация