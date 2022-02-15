Украина может получить кредитные гарантии на сумму до $1 млрд от США. Это должно помочь укрепить способность страны обеспечивать экономическую стабильность, рост и процветание своего народа перед лицом дестабилизирующего поведения России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводятся в пресс-релизе на сайте Госдепа.

США уже предоставляли Киеву кредитную поддержку с 2014 по 2016 год в условиях российского давления, тогда Украине были выданы суверенные гарантии по трем кредитам на $1 млрд. В документе говорится, что эти средства помогли стране успешно стабилизировать свою экономику в условиях российской агрессии, а также реализовать программу экономических реформ в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.

«Экспортно-импортный банк США намерен выделить до $3 млрд для содействия закупке товаров и услуг США для проектов в Украине, — рассказали в Госдепе. — Мы изучаем дополнительные способы поддержки Украины и ее народа и мы продолжим работать с Конгрессом над продвижением этих усилий».

Экспортно-импортный банк США также намерен выделить до $3 млрд для содействия закупкам американских товаров и услуг для проектов в Украине, добавил Блинкен. Еще €1,2 млрд стране готовы предоставить в Евросоюзе, об этом ранее сообщалось на сайте Европейского совета.

Западные партнеры Украины за последние сутки приняли решение выделить помощь на общую сумму $2 млрд, заявил 15 февраля 2022-го министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Очень позитивным сигналом для экономической и финансовой стойкости Украины является решение ряда партнеров о выделении дополнительной масштабной помощи для экономики Украины. Буквально за последние сутки приняты решения почти на 2 млрд долларов», — сказал он на брифинге.

Зимой 2021 года президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет, включающий в том числе военную помощь Украине на $300 млн. В январе СМИ сообщали, что его администрация выделила еще $200 млн, а в феврале власти Украины заявили, что получили очередную партию американской военной помощи в 130 т, в том числе противотанковые комплексы Javelin.

В общей сложности Украина в прошлом году получила $2,8 млрд. При этом в январе 2022 года на фоне военной активности России возле украинской границы Канада решила выделить Киеву около $95 млн на экономическую устойчивость, а в середине февраля канадские власти объявили, что предоставят Украине еще $392,5 млн.

Ранее TRT на русском писал, что Россия начала перебрасывать танки к украинской границе. Перевозка техники началась из Подмосковья и Воронежа, танки также были замечены в Белгороде. СМИ сообщали о том, что вторжение России в Украину может произойти 16 февраля.