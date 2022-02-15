Двухдневный визит, который нанес в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, привел к подписанию исторического пакета межправительственных соглашений. Соответствующая церемония состоялась по итогам его переговоров с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бин Заидом ан-Нахайяном во дворце Каср аль-Ватан. Многообещающие договоренности касаются сфер торговли, обороны, транспорта и инвестиций, здравоохранения, аграрной промышленности и информации.

Торговый сектор при этом имеет особое значение. «Дополнительная структура экономик двух стран фактически указывает на потенциал, выходящий далеко за рамки нынешних цифр, — заявил президент Эрдоган, комментируя показатели экономического взаимодействия между Анкарой и Абу-Даби. — Цель нашего визита — быстро реализовать этот потенциал».

Встреча на высшем уровне уже дала повод говорить о запуске переговорного процесса, посвященного вопросу создания зоны свободной торговли (ЗСТ) между двумя крупными региональными державами. Подобная инициатива принесла бы и Эмиратам, и Турции взаимную выгоду и, очевидно, дополнительно подчеркнула бы качество двусторонних связей.

Тема инвестиционного взаимодействия была затронута во второй день визита, во время встречи президента Эрдогана с бизнес-сообществом Эмиратов. «Турция с ее молодым населением находится в авангарде новых инициатив в регионе. Наша страна — выгодная площадка для инвесторов», — отметил глава государства. По его словам, нынешние законодательные рамки в Турции обеспечивают большие возможности для предпринимательской деятельности.

Актуальность вложений в турецкую экономику была подчеркнута еще во время визита, который в минувшем году нанес в Анкару Мухаммед бин Заид ан-Нахайян. Нынешние контакты показали готовность стран работать над углублением этого курса.

Нужды в сфере безопасности

Лидеры двух государств обменялись взглядами на некоторые кризисные явления, которые тревожат Ближний Восток, подчеркнув при этом совпадение позиций по поводу необходимости мирных решений, направленных на укрепление безопасности в регионе. Укрепление оборонных контактов — один из важнейших результатов переговоров на высшем уровне. Наследный принц Абу-Даби обратил внимание на то, что его страна стремится укрепить связи с Турцией для того, чтобы «противостоять ряду общих проблем, с которыми сталкивается регион».

В последнее время Эмираты оказались перед лицом угрозы комбинированных нападений с йеменской территории, которые ставят под удар не только транспортную, но и нефтедобывающую инфраструктуру. Ответственность за диверсии берут на себя силы, лояльные Ирану, в связи с чем ситуация дает аналитикам повод рассуждать о том, что политика властей ОАЭ по умиротворению Тегерана не оправдала себя. С учетом колеблющейся позиции администрации Джозефа Байдена по ряду ближневосточных проблем ОАЭ вынуждены искать помощи в регионе.

Тем не менее, это не единственная тема, связанная с безопасностью, которая поднималась в ходе визита. Незадолго до вылета в Эмираты на пресс-конференции в Стамбуле президент Эрдоган сообщил: «Кризис между Украиной и Россией является самой важной темой с точки зрения развития событий в нашем регионе. В ходе визита мы намерены обсудить не только отношения между Турцией и ОАЭ, но также события в регионе. Мы также будем говорить о том, какие шаги мы можем предпринять».

Наблюдатели признают, что сближение Анкары и Абу-Даби значительно снижает нервозность внутри НАТО, потому что Североатлантический альянс сконцентрирован в последние месяцы преимущественно на ситуации вблизи украинских границ, на восточном фланге. Вероятно, у него в ближайшее время появится новый повод вздохнуть с облегчением: по словам экспертов, большую заинтересованность в нормализации контактов с Турцией демонстрирует Саудовская Аравия, которая так же, как и Эмираты, испытывает большие затруднения в сфере безопасности.

Широкий интерес к Турции

Как отметил доцент Стамбульского университета культуры Вейсель Курт, Эмираты уже долгое время вполне однозначно дают понять о своем стремлении снизить зависимость национальной экономики от нефтяного фактора.

«Одной из составляющих этого курса могут стать инвестиции в турецкую экономику, — подчеркнул аналитик. — Поэтому совсем неслучайно о реализации ряда инвестиционных проектов в Турции было заявлено по итогам переговоров президента Реджепа Тайипа Эрдогана и наследного принца Абу-Даби в Анкаре».

Эксперт обратил внимание на то, что современная Турция для аравийского государства является ключом к выходу на европейские рынки и поэтому рост товарооборота двух региональных держав неизбежен, особенно на фоне интенсификации контактов на высшем уровне. Впрочем, по его словам, это не значит, что все разногласия между Анкарой и Абу-Даби будут разрешены мгновенно. К примеру, небольшой конфликтный потенциал может сохранить ливийское досье, где ОАЭ долгое время поддерживали мятежного военачальника Халифу Хафтара.

«Прогнозируемо также более тесное сотрудничество в сфере обороны, в том числе готовность Абу-Даби к закупкам вооружения, в том числе беспилотным летательным аппаратам, у Турции», — заметил Курт. Как считает исследователь, многое в вопросах безопасности все же находится в зависимости от динамики развития региональных процессов.

Эксперты ставят крепнущие связи между Турцией и ОАЭ в один ряд с готовностью Израиля наладить энергетическое взаимодействие с Анкарой. Именно это будет одной из тем ожидающегося визита президента Ицхака Герцога в Анкару. Совокупность явлений, убеждены исследователи, может существенно изменить региональный баланс. Такая ситуация, по этим оценкам, вряд ли обрадует Иран, вокруг которого возникает целая «зона отчуждения». Возможно, это повод для Тегерана пересмотреть свою региональную стратегию.