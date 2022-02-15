ПОЛИТИКА
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В покровской колонии начался суд над Навальным
В покровской ИК-2 проходит судебный процесс над российским оппозиционером Алексеем Навальным. Его обвиняют в неуважении к суду и мошенничестве. Выездное заседание проводит Лефортовский районный суд Москвы. Журналистов в зал не впустили — они находятся в другом помещении, где организована видеотрансляция. Ранее Навальный был осужден по т. н. делу «Ив Роше» на 3,5 года лишения свободы. #trtнарусском #Навальный #Покровскаяколония #суднадНавальным
Навальный / Others
15 февраля 2022 г.
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