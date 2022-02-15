В 2019-2021 годах Роскосмос покинули 17 тыс. человек, это около 8,8% от всей численности штата госкорпорации. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал заместитель генерального директора Роскосмоса Максим Овчинников.

«За счет внедрения новых технологий и избавления от непрофильных активов продолжается процесс оптимизации деятельности предприятий, входящих в госкорпорацию, — сообщил он. — Ожидаемая оптимизация численности отрасли за 2019-2021 годы составляет 8,8%». Сейчас общая численность работников ракетно-космической отрасли России насчитывает 180 тыс. человек, отметил Овчинников.

По его словам, основное сокращение персонала, в том числе в условиях пандемии, происходило за счет естественных причин — выхода на пенсию и увольнения по собственному желанию в связи с переходом на новую работу.

«При этом львиная доля (более 80%) сокращения численности пришлась на накладной персонал и непромышленную группу (работники подразделений, не задействованных в производственной деятельности предприятия, — обслуживающие и обеспечивающие службы), — пояснил представитель Роскосмоса. — Это связано с оптимизацией производственных процессов, передачей части функций на аутсорсинг, а также с реализацией непрофильных активов».

При этом для увеличения зарплат в отрасли, по его словам, нужно повысить эффективность предприятий и госкорпорации в целом. Роскосмос развернул на своих предприятиях программу по снижению затрат и трудоемкости, это может высвободить ресурсы для повышения платы сотрудникам.

«Мы понимаем, что из-за низких зарплат каждый год будем терять высококвалифицированных специалистов, которые будут уходить в частный сектор», — сказал Овчинников. Он подчеркнул, что вопрос повышения зарплат на предприятиях госкорпорации является для нее одним из самых важных.

Весной прошлого года Счетная палата выявила в Роскосмосе нарушения на общую сумму около 30 млрд руб.: «где-то бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования», отмечал тогда глава палаты Алексей Кудрин. В госкорпорации тогда ответили, что найденные нарушения не носят материального характера и связаны с порядком оформления документов и отчетности.

Вскоре после этого в июле было возбуждено дело о хищениях в особо крупном размере в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина (ЦПК), писал TRT на русском. Речь шла о сумме в 1,3 млн руб. Тогда ЦПК заключил контракт с государственным предприятием «Спецстройсервис», оплатив фактически не выполненные работы.