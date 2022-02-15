По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева будет разработан национальный машиностроительный кластер, сообщает пресс-служба главы государства.

«Как и во всех отраслях промышленности, трансформационные процессы активно осуществляются и в автомобилестроении, — говорится в сообщении о совещании с участием президента. — За последние четыре года производство автомобилей увеличилось в 1,8 раза, а отраслевой экспорт — в 2,7 раза, созданы новые предприятия с участием иностранных компаний, налажено производство 2,6 тысячи видов комплектующих».

В связи с этим и решено было создать кластер, система которого по цепочке «инжиниринг — комплектующие — готовая продукция — продажи и сервис» объединит восемь машиностроительных предприятий, более 300 производителей комплектующих, логистику, торговую и сервисную сети на внутреннем и внешнем рынках. Также частью кластера станут Туринский политехнический и Андижанский машиностроительный институты.

Пресс-служба президента сообщила, что за последние четыре года в Узбекистане был освоен выпуск 2,6 тыс. наименований комплектующих, а в 2022 году запланировано освоить еще 600 наименований. Благодаря этому уровень локализации должен вырасти с 48% до 56%.

Несмотря на это, отрасль пока еще не в состоянии полностью удовлетворить потребительский спрос. Поэтому стратегия развития отрасли на следующие пять лет предусматривает увеличение производства в автомобильной отрасли в 1,4 раза за счет дальнейшего развития кооперации, а экспорта — в два раза.

Также на совещании с Мирзиеёвым обсуждались и вопросы сельскохозяйственного машиностроения. В связи с этим планируется создать кластер в Чирчике, на который из бюджета выделено 100 млрд сумов, также начался перенос оборудования с заводов «Технолог» и «Агрегат» в Чирчик. Кластер должен быть запущен в 2023 году.

В конце января стало известно, что в Узбекистане к 2026 году должна быть создана единая кольцевая энергосистема, о чем заявил президент Мирзиёев. Ее планируется создать за счет строительства сетей мощностью 500-750 киловольт. Также глава республики заявил о необходимости реформировать систему электроэнергетики и укрепить сотрудничество с соседними странами. Также он поручил подготовить проект постановления об увеличении электрогенерирующих мощностей и автоматизации электроснабжения.