Россия обновила исторический максимум по несырьевому экспорту в прошлом году. Его объем составил $193 млрд, это на 37% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина, пишет ТАСС.

«Несырьевой неэнергетический экспорт в этом году каждый месяц бьет рекорды, а в декабре установил исторический максимум и составил $22,8 млрд, — рассказала она. — Темп роста российского несырьевого неэнергетического экспорта также остается выше темпа роста мировой торговли».

Никишина также отметила, что в прошлом году был зафиксирован устойчивый рост экспорта. «Общий экспорт составил порядка $492 млрд, что практически повторяет рекордный уровень 2014 года, — сообщила она. — В структуре экспорта несырьевые товары стабильно превышают сырье, в этом году их доля составляет около 64%».

Основными статьями российского экспорта стали металлопродукция (25,6%), химические товары (19,6%), продукция машиностроения (19,1%) и продовольствие (17,7%). Из-за введения новых мощностей растет и экспорт фармацевтической продукции, полимеров и древесных плит. Главными потребителями российских товаров остаются Китай, Казахстан, Беларусь, Турция и США. Россия должна нарастить физический объем несырьевого неэнергетического экспорта на 70% к 2030 году, согласно обновленному Национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».

Как сообщала Федеральная таможенная служба, внешнеторговый оборот России в 2021 году составил $789,4 млрд, причем доля экспорта составляет $493,3 млрд. Из них 86,9% приходятся на страны дальнего зарубежья.

По итогам осени 2021 года Россия установила абсолютный рекорд и по экспорту продовольствия, его объем составил $3,82 млрд. Тогда основными товарами на экспорт стали пшеница ($953 млн), ракообразные ($540 млн, в основном крабы), подсолнечное масло ($430 млн), мороженая рыба ($313 млн, в основном минтай, треска, лосось, икра и печень), рапсовое масло ($120 млн), ячмень ($113 млн), шоколадные изделия ($100 млн), семена льна ($97 млн) и кукуруза ($95 млн).

В 2021 году экспорт вакцин из России вырос в 20 раз, до $1,42 млрд, сообщал TRT на русском. Россия вывезла 538 тонн препаратов в прошлом году, что это втрое больше, чем годом ранее (тогда экспорт составлял 175 тонн).