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Известный эмиратский певец спел на турецком в честь визита Эрдогана в ОАЭ
Эмиратский певец Хусейн аль-Джасми, которого называют золотым голосом арабского мира, исполнил песню «Все напоминает мне о тебе» на турецком языке по случаю визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. За последние 9 лет это первая поездка турецкого лидера в ОАЭ. #ОАЭ #Турция #Эрдоган #trtнарусском
Известный эмиратский певец спел на турецком в честь визита Эрдогана в ОАЭ / Others
15 февраля 2022 г.
Истории
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