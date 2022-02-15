Известный эмиратский певец спел на турецком в честь визита Эрдогана в ОАЭ

Эмиратский певец Хусейн аль-Джасми, которого называют золотым голосом арабского мира, исполнил песню «Все напоминает мне о тебе» на турецком языке по случаю визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. За последние 9 лет это первая поездка турецкого лидера в ОАЭ. #ОАЭ #Турция #Эрдоган #trtнарусском