ПОЛИТИКА
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Москва не признает «ДНР» и «ЛНР», — эксперт
Если Россия признает так называемые ДНР и ЛНР, Минские соглашения перестанут действовать. Заинтересована ли в этом Москва? Или это сигнал Киеву? Свое мнение в интервью TRT на русском высказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на востоке страны Сергей Гармаш. Ранее Госдума РФ направила президенту обращение о необходимости признания самопровозглашенных республик на временно неподконтрольной Киеву территории в Донбассе. # trtнарусском #Россия #Украина #Гармаш
Москва не признает «ДНР» и «ЛНР», — эксперт / Others
15 февраля 2022 г.
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