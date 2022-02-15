Москва не признает «ДНР» и «ЛНР», — эксперт

Если Россия признает так называемые ДНР и ЛНР, Минские соглашения перестанут действовать. Заинтересована ли в этом Москва? Или это сигнал Киеву? Свое мнение в интервью TRT на русском высказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на востоке страны Сергей Гармаш. Ранее Госдума РФ направила президенту обращение о необходимости признания самопровозглашенных республик на временно неподконтрольной Киеву территории в Донбассе. # trtнарусском #Россия #Украина #Гармаш