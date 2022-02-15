Экспорт сжиженного природного газа из США в Европу резко вырос на фоне эскалации кризиса вокруг Украины, пишет американская газета Wall Street Journal.

Увеличение добычи нефти и газа в США может привести к вытеснению российских конкурентов американских компаний с европейского рынка. Автор материала Дэниэл Ергин считает, что рост добычи нефти и газа в США стал геополитическим и экономическим активом страны.

«Поскольку нефтегазовая отрасль продолжает восстанавливаться после произошедшего весной 2020 года обвала цен, вызванного началом пандемии COVID-19, США снова являются крупнейшим производителем нефти в мире — почти на 20% выше двух своих конкурентов, Саудовской Аравии и России — и крупнейшим в мире производителем природного газа», — пишет Ергин.

При этом автор напрямую связал успех американской нефтедобывающей промышленности с эскалацией кризиса вокруг Украины.

«Сегодня нет никаких сомнений в геополитической важности новой нефтегазовой позиции США. Украинский кризис и энергетический кризис в Европе проливают свет на глобальное влияние добычи нефти и газа в США», — отметил он.

В материале также отмечается, что в январе 2022 года впервые в истории экспорт сжиженного природного газа из США в Европу превысил поставки из России.