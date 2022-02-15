Многолетняя засуха в Северной Америке, продолжающаяся с начала XXI века и лишь усилившаяся в 2021 году, является самой сильной за последние 1200 лет и указывает на реализацию худшего сценария изменения климата, говорится в подготовленной учеными Колумбийского и Калифорнийского университетов статье, которая была опубликована в журнале Nature Climate Change.

Ученые провели анализ влажности почвы в штатах Калифорния, Вайоминг, Юта, Невада, Аризона, большей части Орегона, Айдахо и Нью-Мексико, а также в западной части Колорадо и юго-западной части Монтаны и Техаса. Они сравнили современные данные с историческими, полученными при изучении годовых колец деревьев, что позволило ученым проследить изменения климата до 800 года нашей эры.

Результаты исследований показали, что мегазасуха первой четверти XXI века превосходит все остальные засухи последних 1200 лет, включая засуху 1571–1592 годов.

При этом отмечается, что несколько лет назад климатологи предположили, что затяжная засуха должна была подойти к концу в начале 2020-ых годов, однако в 2020 и 2021 годах снега и дождей вновь стало меньше, а засушливые условия вернулись и стали значительно сильнее усилились. Летом 2021 года уровень двух крупнейших водохранилищ Северной Америки на реке Колорадо достиг самой низкой отметки за всю историю наблюдений. По оценкам гидрологов, современная засуха на как минимум 5% сильнее, чем засуха XVI века.

Исследователи полагают, что засуха усиливается из-за усиления антропогенного воздействия на климат. Изменение климата способствует как уменьшению горного снежного покрова, питающего реки, так и увеличивает потребность атмосферы в испаряющейся влаге, что приводит к уменьшению количества осадков. Сжигание ископаемого топлива приводит к повышению температуры и увеличению испарения в воздухе. Кроме того, засуха и жара создают благоприятные условия для лесных пожаров.