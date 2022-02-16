В Саудовской Аравии придумали способ борьбы с природными катаклизмами, в частности, с песчаными бурями, сообщает Reuters. Для этого будут высаживать саксаулы. Эти деревья не боятся высоких температур и производят семена только в засушливом климате, а благодаря длинным корням могут сдерживать песок во время бурь.

Саксаул может выживать в течение нескольких месяцев без капли воды и процветает в особо суровых условиях, в том числе при температуре до 58°C. В прошлом году парк Унайза был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейший в мире саксауловый ботанический сад площадью более 172 кв. км.

По словам президента экологической ассоциации «Аль-Гадха» Маджеда Алсалаима, у саксаула много хороших качеств, но одно из самых полезных — в том, что ему не нужно много воды. Люди в Унайзе позаботились о нем для того, чтобы он стал экологическим символом этого региона, отметил он.

Как сообщил вице-президент «Аль-Гадха» Абдулджаббар, его организация планирует посадить еще 250 тыс. засухоустойчивых деревьев в этом году в парке Унайза. Распространение саксаулов — часть «зеленой» инициативы правительства Саудовской Аравии. Она направлена на снижение уровня выбросов углерода, загрязнения и деградации земель.

Всего власти страны планируют посадить десять миллиардов деревьев в ближайшие десятилетия, также они намереваются сотрудничать с другими арабскими государствами, чтобы вырастить еще 40 миллиардов деревьев на Ближнем Востоке. Многие страны этого региона страдают от повышения температуры и более длительных и частых засух, что оказывает неблагоприятное влияние на водоснабжение и производство продовольствия.

Ранее деревьям уже находили нестандартное полезное применение: в Шотландии их использовали для спасения рыбы. Несколько месяцев назад стало известно, что летом вода в реках становится слишком горячей для обитающего там дикого атлантического лосося, так как только 35% водоемов страны окружены достаточным количеством деревьев, чтобы защитить воду от перегрева. Из-за этого властям страны пришлось посадить 250 тыс. саженцев вдоль главных притоков одной из самых богатых лососем рек под названием Ди. В дальнейших планах активистов — посадка миллиона деревьев до 2035 года.