Президент США Джо Байден обратился к россиянам, трансляцию его выступления вел Белый дом. Он заявил, что жители России не являются врагами Соединенных Штатов и что им нечего бояться.

«Мы не угрожаем россиянам и не хотим дестабилизации в России, — сказал он. — Обращаюсь к гражданам России — вы не наши враги. И я не верю, что кто-либо хочет кровавой и разрушительной войны против Украины».

По его словам, россияне и украинцы — это братские народы, которые 77 лет назад вместе сражались, чтобы «положить конец самой страшной войне в истории». У России и Украины много общего — культура, история, указал Байден. США не будет размещать ракеты в Украине, но факт отвода российских войск от украинской границы еще предстоит проверить, заключил он.

По итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем президент России Владимир Путин также заявлял, что Москве война не нужна. «Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну», — говорил он.

Президент Украины Владимир Зеленский также призывал западные СМИ и политиков не сеять панику. Министр обороны страны Алексей Резников говорил, что риска скорого вторжения нет: Россия не формировала ударные группировки на границе, несмотря на 119 тыс. военного контингента.

Ранее СМИ писали о том, что президент США предсказывал вторжение России в Украину 16 февраля. Тогда британская газета The Sun отмечала, что атака может произойти в четыре часа по московскому времени, и вторжение состоится под чужим флагом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла эти сообщения дезинформацией. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков посчитал публиковавшийся в СМИ «календарь» вторжения в Украину частью «беспрецедентной кампании по нагнетанию напряженности в Европе».

На фоне эскалации напряжения между Россией и Украиной США, Великобритания, Польша и другие страны начали поставлять Украине вооружение, а 15 февраля власти Украины запросили невоенную помощь у НАТО на случай нападения.