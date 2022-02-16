Харьковский танковый завод продолжает работать в штатном режиме

Завод известен своим производством Т-34, Т-64, Т-80 и их современного украинского преемника. Юрий Гусев, генеральный директор «Укроборонпром», в состав которого входит Харьковский танковый завод, заявил, что работа продолжается в обычном режиме, несмотря на опасения возможного российского вторжения. «Мы выполняем задачу, поставленную перед нами руководством страны. Хотя в течение последних лет и месяцев мы разрабатывали сценарии для любой ситуации, которая может возникнуть в условиях войны, которая продолжается в стране уже восемь лет», — сказал Юрий Гусев. #Харьков #танковыйзавод #Укроборонпром #trtнарусском