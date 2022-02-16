Статистики и социологи отмечают, что количество жалоб, подаваемых россиянами в самые разные инстанции и структуры, растет ежегодно. Эксперты объясняют это тем, что население России повышает свою юридическую грамотность и учится отстаивать свои права, осваивая механизмы, позволяющие это сделать.

Однако наметилась в России также и другая тенденция — обращаться за помощью или для привлечения внимания в другие страны. Без этого местные власти зачастую десятилетиями игнорируют обращения людей.

Загадочное снижение жалоб

Вот уже несколько лет в топ-10 самых популярных жалоб населения в России входят: экология, состояние здравоохранения, работа госорганов, отказ в приеме на работу, жалобы на услуги такси, действия коллекторов, обработка персональных данных, работа ЖКХ, мусорная реформа и повышение цен на продукты. Эти категории из антирейтинга никуда не уходят, но иногда меняются местами.

Так, в 2018-м году чаще всего россияне жаловались на банки — из-за того, что те якобы нарушают закон «О персональных данных». Хотя, как заверили соответствующие службы, подтвердилось только 5% жалоб. Тем не менее сам спектр жалоб был обширен и явно появился не на пустом месте.

Россияне, например, массово подозревали, что кредитные организации поручают обработку данных другому лицу, чтобы взыскать с них задолженность. Или — что они обрабатывают данные без согласия владельцев персональных данных. Да и хранят данные дольше, чем разрешает закон.

В 2021-м граждане РФ в целом стали ругаться на банки меньше, что подхватили провластные СМИ и растиражировали как уменьшение жалоб в принципе. Действительно, число обращений в Центробанк сократилось на 27% по сравнению даже с 2020-м. Специалисты отмечают, что уменьшение числа обращений связано с тем, что у населения стало возникать меньше вопросов по реструктуризации кредитов в связи с коронавирусными ограничениями.

Однако при этом увеличилось количество жалоб на микрофинансовые организации — на 37,2%, говорится в сообщении Банка России. И чуть ли не на 40% стало больше жалоб в связи с мошенническими действиями, чаще из-за телефонного и кибермошенничества, указал регулятор.

COVID как удобный повод

Добавилось в прошлом году и работы омбудсменам, говорят сами чиновники. Они, конечно, винят COVID-19, которой якобы обострил проблемы во многих сферах, а не народ, который устал эти нерешаемые проблемы терпеть и принялся себя защищать. Как бы то ни было, в 2021-м уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой поступило рекордное количество обращений — более 55 тысяч. И это на 11 тысяч больше, чем за предыдущий год.

«За неполный 2021 год количество обращений по охране здоровья и праву на медицинскую помощь увеличилось более чем в два раза, — отчиталась Москалькова. — Люди жалуются на ненадлежащее качество медицины, на недоступность медицинской помощи, на нехватку лекарств, на организации обязательного медицинского страхования, на сложности с плановым лечением».

«Как и раньше, много жалоб на работу ЖКХ. Такие обращения по-прежнему в числе лидеров», — заметила омбудсмен и добавила, что в этой сфере «вопросов, к сожалению, больше, чем ответов».

Острой проблемой остается выселение граждан из единственного жилья. Речь идет о двух ситуациях: выселение из жилья за долги и выселение из служебного жилья. По таким вопросам количество жалоб увеличилось почти в два раза. Как говорит омбудсмен, назрела потребность в реформировании жилищного законодательства. Но явно не пандемия это все обострила.

Другая серьезная проблема — обеспеченье жильем детей-сирот и молодых многодетных семей. Многие из них годами, даже десятилетиями стоят в очереди на получение жилья. Люди ждут положенного им по закону жилья, но по достижении 35-летнего возраста им говорят, что они уже не «молодёжь» и исключают из очереди. Москалькова комментирует это так: «Форменное издевательство!»

Ролики — режиссерам, звонки — актерам

Иногда жалобы людей срабатывали: российские чиновники решали проблемы. Но те, кому повезло меньше, продолжали просить о помощи. Правда, уже не у своей страны. The Insider сделал целую подборку наиболее ярких обращений.

Так, самое свежее появилось 10 февраля: жители города Касимова Рязанской области записали видеообращение к американскому режиссеру Квентину Тарантино: они, отмечая его любовь к русской литературе, просят спасти «Дом Пастернака», в котором писатель останавливался сто лет назад и в котором касимовцы хотят видеть музей, а не развалины, в которые он превращается.

«Уважаемый мистер Тарантино! — говорится в ролике. — Нам стыдно обращаться за помощью к вам, но местные власти не оставили нам выбора. Все наши обращения оказались безрезультатными. Обращаемся к вам, потому что вы любите и цените русскую культуру намного больше, чем среднестатистический российский чиновник».

Летом 2021-го Россию охватили лесные пожары и больше всех досталось Якутии. Местные жители писали петиции, обращались к президенту, правительству, МЧС и получали одни и те же ответы: для борьбы с огнем не хватает людей, техники и ресурсов. Тогда экоактивистка Роза Дьячковская, которая родилась в Якутии, но живет уже в Бангкоке, написала Леонардо Ди Каприо, как к основателю благотворительного фонда Leonardo DiCaprio Foundation, оказывающего поддержку проектам по защите экологии и дикой природы.

«Я закидывала его тысячами сообщений. Я поговорила с Ди Каприо лично. Он обещал поговорить с властями США про помощь Якутии», — рассказала Дьячковская.

После этого замминистра экологии Якутии Сергей Сивцев заверил, что местные власти справятся своими силами, а Ди Каприо «пусть приезжает просто в гости». Поговорил ли актер с властями США — неизвестно, но пост об изменении климата и пожарах в Якутии в своем Instagram опубликовал.

Отвечает канцлер

В то же время жители омской деревни Верхний Карбуш записали видеобращение, в котором попросили тогда еще канцлера Германии заасфальтировать деревенскую дорогу, пишет The Insider.

«С этой просьбой мы обращались в разные чиновничьи конторы и в правительство России, но, к сожалению, наше правительство нас не услышало. Поэтому мы обращаемся к вам за помощью. Здесь очень много людей, у которых корни немецкие», — заявили жители.

Меркель сельчанам помочь не смогла. Но местная депутатка Ирина Дроздова рассказала, что ей ответила представитель канцлера Надин Вахтер. «Я понимаю, что вы очень недовольны состоянием главной улицы в вашей родной деревне. Однако вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи федерального канцлера ФРГ. Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что госпожа федеральный канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительные действия в данной ситуации. Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь», — говорится в письме Вахтер.

Россияне пишут и президентам других стран, в частности Америки. 6 лет назад письмо из России получал Барак Обама. Валерий Слесарев из подмосковного Егорьевска обратился к нему с просьбой помочь с газом жителям нескольких российских деревень, большая часть из которых пенсионеры и ветераны войны, которым приходилось колоть на дрова упавшие деревья. Слесарев больше десяти лет пытался добиться помощи от местных властей, но все усилия оказались напрасны.

Спасительная огласка

Обращались жители России и к Дональду Трампу. В феврале 2020 года семейная пара из деревни Боярка Свердловской написала Трампу письмо с просьбой помочь спасти их дочь, которой диагностировали спинальную мышечную атрофию и которой для лечения требовалась самое дорогое лекарство в мире Zolgensma (121 млн рублей).

Изначально родители Лизы писали в администрацию российского президента, но оттуда обращение направилось в областной Минздрав, который обещал рассмотреть его… в течение тридцати дней. Родители боялись, что болезнь начнет прогрессировать, и обратились к тогдашнему президенту США.

Однако Трамп, рассказывает The Insider, не помог. Но на историю Лизы обратил внимание бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Собрать деньги на Zolgensma получилось за два с половиной месяца, а укол удалось поставить в Москве.

В марте 2020-го к Трампу с просьбой о расселении бараков обратились жители Хабаровска. Сделали они это необычным способом: обитатели ветхих домов на проспекте 60-летия Октября вывесили на фасады плакаты с обращениями к президенту США и экс-мэру города Александру Соколову.

Депутат местной Законодательной думы Максим Кукушкин пояснил: «Люди объединились для защиты своих законных прав на расселение. В этих домах жить крайне опасно — они разрушаются, проводка не выдерживает. А сейчас XXI век. При этом власть не спешит помочь людям. Только после того, как жители сплотились, власть их услышала». Действительно, летом 2021 года бараки снесли.

В декабре 2020 года челябинцы записали видеообращение, в котором пожаловались на экологическую обстановку в городе нынешнему президенту США Джо Байдену. Свое обращение они так и назвали «Байден, помоги!». Они сообщили, что находятся в полном отчаянии, потому как на протяжении нескольких лет подвергаются «настоящему экологическому геноциду». Как пишет The Insider: «Судя по всему, жалобы прошли мимо американского президента: в августе 2021-го в Челябинске произошел сильнейший выброс сероводорода».

От нытья к делу

Всего три года назад, в 2019-м, социальный психолог, преподаватель МГУ Алексей Рощин поделился наблюдением, что жалобы на жизнь стали частью российской культуры и что хорошего в этом мало. По его мнению, россиянам было проще заниматься оправданием собственных провалов, чем искать способы реализации, которые включают в том числе обращение в госорганы с требованием исполнять обязанности.

Рощин говорил: «Мы не столько пытаемся построить жизнь лучше, сколько объясняем себе, что бывает и хуже». По его мнению, «разговоры на кухнях» выполняли функцию сдерживания. Потому что, слушая жалобы на жизнь других, человек убеждается в мысли, что ничего не нужно даже пытаться делать, поскольку примеров неудач гораздо больше, чем случаев успеха.

Интернет поменял многое. Сейчас люди стали «выходить» из своих кухонь в сеть, стали называть проблемы своими именами, а главное — требовать от соответствующих инстанций их решения и, если те традиционно разводят руками, предают огласке на весь мир: причем, и проблему, и неспособность российских властей ее решить.

Заместитель главного редактора «Коммерсанта» Дмитрий Дризе в одной из своих колонок заметил: «Даже самое ангельское терпение имеет свой предел. Народ лучше не злить и до точки кипения не доводить».