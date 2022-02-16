Экс-руководительница Национальной фондовой биржи Индии Читра Рамкришна в течение долгого времени делилась закрытой информацией и советовалась с человеком, которого называла йогом из Гималаев. Она принимала финансовые и кадровые решения на основе общения с ним, говорится в отчете Совета по ценным бумагам и биржам Индии. По мнению совета, гуру был фактически главой фондовой биржи, а бывший директор просто была «марионеткой в его руках».

В результате расследования бывшая глава биржи была оштрафована на 30 млн рупий (около $400 тыс.).

В отчете сообщается, что Рамкришна встретила своего духовного гуру на берегу реки Ганг лет двадцать назад и с тех пор, по ее собственным словам, «неоднократно обращалась к нему за советом по многим личным и профессиональным вопросам». Сама экс-глава биржи не считает свои поступки неверными: руководители высшего звена часто обращаются за неформальными советами к наставникам или крупным специалистам в своей отрасли, заявляла она. «Я верила, что его руководство помогает мне лучше вести дела», — подчеркнула Рамкришна.

Общение Рамкришны с гуру продолжалось как минимум в 2014-2016 годах и происходило через интернет. Экс-глава биржи обсуждала с ним не только организационную структуру, финансовые результаты, кадровую политику, но и свой внешний вид. «Сегодня ты выглядишь потрясающе. Ты должна научиться по-разному укладывать волосы, это сделает твой образ интересным и привлекательным», — писал он.

В 2013 году Ананд Субраманиан стал ее главным советником по стратегическим вопросам, хотя открытого конкурса на эту вакансию не было, а Субраманиан, раньше работавший вице-президентом индийской транспортной компании Transafe Services, не имел релевантного опыта. На новом месте его зарплата значительно повысилась: если ранее он получал меньше $20 тыс. в год, то на бирже он стал получать сразу $220 тыс. При этом он работал всего четыре дня в неделю, а зарплаты остальных советников были значительно меньше. Сам Субраманиан не ответил на запрос журналистов «Би-би-си».

Позже выяснилось, что назначить Субраманиана советником и дать ему высокую зарплату Рамкришне посоветовал некий наставник. Сотрудники биржи начали жаловаться в Совет по ценным бумагам и биржам Индии, что ее глава зависима от своего советника и не делает ничего без его одобрения. В 2016 году Рамкришна ушла в отставку, сославшись на личные причины, с ней биржу покинул и ее советник. Расследование в этом отношении завершилось только сейчас.

Рамкриша была в числе создателей Национальной фондовой биржи Индии в 1992 году. Эта биржа — главная в Индии и крупнейшая в мире по объемам торговли деривативами. В 2009 году фигурантка нынешнего отчета была назначена управляющим директором биржи, а в 2013 году стала первой в ее истории женщиной-гендиректором.