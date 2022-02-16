Полиция Санкт-Петербурга во время заседания в Дзержинском районном суде рассказала, какие подразделения работали во время протестов в январе 2021 года. Сейчас там рассматривается иск ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти к бывшей главе городского штаба Навального Ирине Фатьяновой, которую ранее суд признал организатором митингов в поддержку Алексея Навального. Об этом пишет «Фонтанка».

ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области требует взыскать с Фатьяновой 3,9 млн руб. за то, что полицейским пришлось сверхурочно работать на акциях протеста 23 и 31 января 2021 года.

По данным издания, в охране правопорядка на митингах и в их разгонах участвовали несколько подразделений полиции. В числе прочего это были специалисты по установлению личности неопознанных трупов, сотрудники отдела по раскрытию преступлений в сфере ЖКХ, полицейские из полка охраны и конвоирования подозреваемых, сотрудники из охраны дипломатических представительств и консульств и работники отделения специальных психофизиологических исследований.

Также на митингах присутствовали специалисты отдела внутрикамерных разработок, сотрудники отдела управления силами и средствами при чрезвычайных обстоятельствах, полицейские из отдела по противодействию незаконному обороту подакцизных товаров, специалисты отделения по борьбе с налоговыми преступлениями, сотрудники по противодействию этническим преступным группам и работники оперативно-разыскной части.

Представитель Фатьяновой, юрист Варвара Михайлова спросила в суде, зачем было привлекать таких специалистов. В ответ в ГУ МВД заявили, что все сотрудники универсальны и могут в том числе заниматься охраной в ходе протестных акций.

«Исковые требования предполагают, что ответчица как организатор публичных мероприятий должна нести несоразмерную ответственность за действия других лиц, на которые она даже не могла повлиять, так как из материалов дела не следует, что 23 января 2021 года она присутствовала на Сенатской площади или Невском проспекте, а 31 января 2021 года она и вовсе находилась под административным арестом», — сообщила Михайлова во время своего выступления в суде.

Акции 23 и 31 января 2021 года прошли по всей России, их участники выступали против ареста вернувшегося из Германии Навального. В Петербурге митинги не были согласованы, на митинге 23 января были задержаны 540 человек.