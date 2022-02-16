Посол РФ в Турции: Нападение на Украину – пропагандистский пшик

Кремль «вынужден рассматривать Украину как страну, с территории которой на Россию вполне могут полететь ракеты и, возможно, самолеты — носители ядерного оружия». Об этом в интервью TRT WORLD заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Турецкой Республике Алексей Ерхов. Он также дал оценку усилиям Анкары по разрешению противоречий между Москвой и Киевом. #Россия #Украина #вторжение