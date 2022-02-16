Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) с 2005 года содействовало оказанию медицинских услуг более чем 12 млн жителей Афганистана, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на данные TİKA.

Медицинские услуги оказывались по линии Больницы афгано-турецкой дружбы и Детской больницы дружбы Афганистан-Турция на севере Афганистана.

С 2005-го по 2019 год Больница афгано-турецкой дружбы на 170 коек в городе Меймене провинции Фарьяб оказала помощь 4 млн 523 тысячам 567 афганцев. Затем это медучреждение было передано TİKA на баланс министерства здравоохранения Афганистана. Все эти годы TİKA покрывало расходы 221 сотрудников медперсонала больницы, в том числе 51 врача.

Сегодня в этой больнице функционируют такие отделения как: скорая помощь, поликлиника, общая хирургия, педиатрия, отделение для лечения недоедания, гинекология, центр вакцинации, аптека, радиология, рентген, лаборатория и банк крови.

В 2010 году опять же при поддержке турецкого агентства TİKA при больнице в городе Меймене была создана Школа подготовки акушеров, которую успешно закончили 94 специалиста.

Детская больница афгано-турецкой дружбы в городе Шибарган в провинции Джаузджан, которую также поддерживает TİKA с 2005 года, рассчитана на 110 коек. Это медицинское учреждение является единственной детской больницей на севере Афганистана.

В больнице функционируют полностью оборудованное педиатрическое отделение, неонатология, скорая помощь , реанимация, отделения инфекционных болезней и детской хирургии.

По состоянию на конец 2021 года медицинские услуги в больнице предоставляет общей сложности 139 человек, в том числе 24 врача.

На сегодняшний день в больнице прошли лечение 2 млн 986 тысяч пациентов. Только в 2021 году в этом лечебном заведении было проведено 1278 операций, медицинскую помощь получили 250 тысяч человек.