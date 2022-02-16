За последний год российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) зафиксировала в США испытания ракет космического назначения (РКН) с воздушным стартом, сообщил газете «Красная звезда» начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России полковник Сергей Сучков.

По его словам, всего за последний год было обнаружено более 70 пусков баллистических ракет, включая гиперзвуковые, и 90 запусков РКН. «Запуски осуществлялись не только с полигонов и космодромов, но и с авиационных носителей при проведении США испытаний так называемых воздушных стартов РКН», — рассказал Сучков.

Он также отметил, что в январе было «вскрыто» проведение сразу двух испытаний в рамках совершенствования систем противоракетной обороны такими государствами, как Израиль и Китай. «Техника не подвела, безошибочное функционирование аппаратуры радиолокационных станций и командных пунктов позволило определить на траекториях полета как ракеты-мишени, так и нацеленные на них противоракеты», — отметил Сучков.

По его словам, СПРН Вооруженных сил РФ к 2030 году будет полностью обновлена, ее основу составят радиолокационные станции нового поколения «Воронеж-ДМ».

«В перспективе до 2030 года развитие СПРН предусматривает модернизацию ряда радиолокационных станций высокой заводской готовности несущих боевое дежурство в Краснодарском крае, Иркутской области. <...> Ввод в состав СПРН этих станций обеспечит завершение перевооружения СПРН на РЛС нового поколения», — сообщил Сучков.

Новые радиолокационные станций высокой заводской готовности «Воронеж-ДМ» предназначены для обнаружения баллистических ракет и определения их целей по траектории полета. Они требуют существенно меньшего количества обслуживающего персонала, чем предыдущие модели, кроме того они менее энергозатратны, а их постройка занимает меньшее количество времени.