Власти России задумались о том, чтобы пополнять фонд поддержки патриотических видеоигр за счет дополнительного налога на зарубежные сервисы дистрибуции, такие как Steam, PlayStation Store, Xbox Games Store и Epic Games Store, пишет «Коммерсант».

Как отмечается, правительство РФ может ввести сбор в размере 5% от оборота зарубежных дистрибьюторов в России, что может обеспечить российским продуктам дополнительное финансирование в размере 10 млрд рублей ежегодно.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сейчас дорабатывает бизнес-модель будущего фонда поддержки российских разработчиков видеоигр, продвигающих русскую историю и культуру, рассказал собеседник газеты в правительстве.

В самом министерстве сообщили, что доклад с предложениями по созданию фонда уже направлен в правительство.

В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко уточнили, что предложения проходят межведомственное согласование и проработку.

Согласно отчетности Microsoft (владеет Xbox Games Store) за 2020 год, глобальная аудитория сервиса составила около 100 млн пользователей. По оценке проекта xboxstat, учетные записи в Xbox Games есть у 403 тысяч российских геймеров. Valve (контролирует Steam) оценивала глобальное число активных пользователей по итогам 2020 года в 120 млн человек. По данным японской Sony на декабрь 2021 года, глобальное число активных пользователей PlayStation Network (в нее входит PlayStation Store) составляет 111 млн человек.

По предварительным данным MY.Games (входит в VK), рынок видеоигр в России по итогам 2021 года вырос на 1% год к году, до 165,5 млрд рублей. 78,1 млрд рублей приходится на ПК-игры, 73,8 млрд — на мобильные игры , а 13,6 млрд — на консольные. Что касается предпочтений россиян, аналитики подсчитали, что 47,2% из них чаще выбирают компьютерные игры, 44,6% — мобильные и 8,2% — консольные.

О планах российских властей создать отдельный фонд поддержки разработчиков видеоигр стало известно в апреле 2021 года. Эта идея вошла во второй пакет мер поддержки IT-отрасли, утвержденный правительством РФ в сентябре. Власти, по словам собеседников «Коммерсанта», готовят и другие инициативы по стимулированию российского игрового рынка, в частности, льготное налогообложение для местных разработчиков.