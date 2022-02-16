В аннексированном Россией Крыму депутат от «Единой России» насмерть сбил 73-летнюю пенсионерку на своей BMW и скрылся с места ДТП, сообщает Telegram-канал Baza.

Женщину нашли без сознания на улице Ленина в Симферополе вечером 14 февраля. Состояние пострадавшей было критическим, позже она скончалась в больнице.

По данным Baza, после ДТП депутат помыл машину, чтобы скрыть следы преступления, однако полиция вычислила машину, которая сбила пенсионерку, по видеокамерам.

Оказалось, что женщину сбил автомобиль BMW, принадлежащий единороссу, депутату пророссийского Государственного совета Крыма Игорю Буданову.

«После ДТП предусмотрительный чиновник внимательно осмотрел и помыл машину, чтобы скрыть все следы аварии, но это ему не помогло. Буданова задержали и он во всем сознался, однако назвал другое место работы и сообщил другую дату рождения», — пишет Baza.

При этом сотрудники ГИБДД не стали проводить медицинское освидетельствование Буданова, из-за чего нельзя определить, был ли он пьян во время аварии. «Правда, в его случае это и не влияет на тяжесть обвинения: чиновник скрылся с места аварии со смертельным исходом, что по Уголовному кодексу приравнивается к такому ДТП в состоянии алкогольного опьянения», — указывает Baza.

Выяснилось также, что в 2013 году Буданов в Симферополе сбил ребенка и признал свою вину лишь спустя сутки после инцидента.

После гибели пенсионерки возбуждено уголовное дело. Если вина Буданова будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы.