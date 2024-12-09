БЛИЖНИЙ ВОСТОК
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Сирийцы массово возвращаются домой
Тысячи сирийцев заполнили погранпереходы на границе Ливана и Сирии — все спешат вернуться в родную страну
Сирийцы массово возвращаются домой
Сирийско-американские граждане и их сторонники празднуют в Дирборне, штат Мичиган, после объявления сирийских повстанцев о свержении президента Сирии Башара Асада / Фото: Reuters
9 декабря 2024 г.

Падение режима Башара Асада вызвало эмоциональный отклик у сирийцев по всему миру. Десятки тысяч праздновали крах полувекового правления семьи Асадов — в Стамбуле, Берлине, Бейруте и других городах прошли масштабные демонстрации сирийцев.

Как пишет New York Times (NYT), тысячи сирийцев в Ливане заполнили пограничный переход Маснаа, празднуя крах режима звуками автомобильных сигналов, фейерверками и флагами сирийской оппозиции. Для многих этот момент знаменует окончание 13-летнего испытания: в 2011 году Асад начал жестоко подавлять мирные протесты, что привело к гражданской войне.

Как минимум 6 млн сирийцев бежали за пределы страны, 8 млн стали внутренне перемещенными лицами. Больше всего беженцев у себя приняла Турция — страна приютила более 3,7 млн сирийцев.

Хитам Чиха, 23 года, 8 декабря была на погранпереходе Маснаа. Она не скрывала своей радости от новостей о падении режима и готовилась вместе с семьей вернуться в Дамаск. Чиха покинула Сирию в детстве и вспоминала годы страха, связанных с пересечением границы. «Это первый раз, когда я смотрю назад с надеждой», — сказала она, мечтая заново открыть для себя некогда идиллический Дамаск, который описывали ее родители.

Другие, такие как Салам Махриби, рассказали NYT, что планируют начать жизнь заново, несмотря на разрушения. Стоя с сыном у границы, она заявила: «Мы останемся в Сирии, даже если придется жить в палатке. Главное — вернуться на свою землю». Для Салам, прожившей более десяти лет в Ливане, падение Асада возрождает давно угасшую веру в будущее Сирии.

Тем не менее раны войны остаются. Радван Дирхам, 25 лет, пока не решается возвращаться, пережив потерю членов семьи и страх перед авторитарным режимом прошлого. «Этот страх все еще внутри меня», — признался Дирхам в беседе с NYT.

Крах режима Асада вдохновил на возвращение и политических активистов, таких как Насма и Халим Кавас. Вынужденные уехать в изгнание во время конфликта, они теперь мечтают вернуться в родной для обоих Алеппо. «Еще две недели назад мы думали, что свободу Сирии увидят только наши потомки», — отметила Насма.

Как заметил активист Ияд аль-Багдади: «Даже ‎‎вечные диктатуры заканчиваются». Для него день падения режима Асада означает завершение тяжелой главы истории и начало новой, полной надежд и одновременно тревог.

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