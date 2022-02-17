В Иране обсуждают утечку скандальной аудиозаписи, которая раскрывает масштаб хищений внутри верхушки Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) — военно-политической организации, оказывающей влияние на многие сферы жизни в стране. Слив произошел в близких к Западу медиа, однако иранский официоз был вынужден признать подлинность файла. Аудиозапись, сделанная еще в 2018 году, задокументировала беседу между тогдашним командующим КСИР Мохаммадом Али Джафари и его замом по экономическим вопросам Садегом Золхадром.

Высокопоставленные ксировцы открыто обсуждали коррупционную деятельность, в которой оказался замешан холдинг Yas. Это наиболее известное подразделение Кооперативного фонда КСИР, которое получало финансирование из госбюджета и крупные подряды. Как утверждает Золхадр, действующий спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, в прошлом — мэр Тегерана, предлагал ему скрыть пропажу из фонда около 80 млрд риалов за счет заключения фиктивных договоренностей между муниципалитетом столицы и Yas.

Из записи следует, что Золхадр ответил отказом, указав на то, что «это будет преступлением». Заместитель командующего отметил в записанной беседе, что такая ситуация в то же время страшно разочаровала Хоссейна Тайеба, руководителя разведки в КСИР, который, как считается, выступал на стороне Галибафа. Тайебу и самому некогда инкриминировали коррупционные дела, однако относительную неприкосновенность ему обеспечивал тот факт, что он является ветераном и сослуживцем Моджтабы Хаменеи, сына верховного лидера.

Имя покойного главы «Сил Кудс» в составе Корпуса стражей Касема Сулеймани также фигурирует в разговоре. Оказалось, что он был прекрасно осведомлен о масштабе хищений внутри военно-политической организации и даже ходил разбираться по этому поводу к великому аятолле. Для беспокойства Сулеймани были все основания: около 90% средств, которые удавалось достать Yas, должны были, по распоряжению самого рахбара, направляться для финансирования «Сил Кудс», а оставшиеся 10% переходить к КСИР для удовлетворения «общих нужд».

Реакция в Иране

Впоследствии в 2018 году Yas был расформирован. Но пострадали при этом представители не высшего, а среднего звена КСИР, что дало иранскому официозу — после появления скандальной аудиозаписи — повод говорить о завершенности соответствующего расследования. Так, член парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике в Иране Мортеза Махмудванд выступил с заявлением, что все виновные понесли наказания, а те, кто был обвинен ошибочно, оправданы. Он связан появление аудиофайла с войной против руководства КСИР.

Глава парламентской комиссии по цифровой экономике Моджтаба Тавангар, в свою очередь, апеллировал к тому, что коррупционные нарушения есть в любой государственной структуре и что люди, которые используют соответствующую тему для нападок на Галибафа, задействованы в пропаганде против иранского истеблишмента. А это карается законом. «Мы и не ждем, что враг будет освещать другие аспекты этого вопроса, а именно расследование и наказание преступников, потому что он стремится уничтожить институты, в том числе КСИР», — сказал парламентарий.

Именно этой линией защиты и воспользовались официальные представители КСИР, которые попытались нивелировать информационный эффект обнародования конфиденциальной беседы. Комментируя утечку, спикер Корпуса Рамазан Шариф заметил, что руководству военно-политической организации и без того было известно о хищениях внутри одного из дочерних холдингов и что этот факт выявила еще самостоятельная служебная проверка. Впрочем, его высказывания прозвучали неубедительно.

У иранских реформистов возникли серьезные подозрения по поводу чистоты работы правоохранителей, которые занимались делом Yas. Так, политик Мостафа Тайзаде задал риторический вопрос, хватит ли у властей Исламской Республики смелости спросить с тех, чьи имена фигурируют в аудиофайле. А бывший реформистский депутат Махмуд Садеки обратил внимание на то, что публикация файла демонстрирует «системную коррупцию» в Иране, и предупредил, что нерешительность в отношении виновных «покажет слабость судебной системы».

Подготовка к смене власти

Наблюдатели отмечают, что утечка является лишь эпизодом в серии разоблачений, связанных с иранским аппаратом безопасности. Это дало повод для предположений, что слив беседы Джафари и Золхадра инициировала одна из групп влияния в КСИР, потому что, согласно этим оценкам, Иран постепенно движется к транзиту власти, и это повод для передела зон ответственности. Верховному лидеру аятолле Али Хаменеи больше 80 лет, и ему активно приписывают онкологические заболевания.

Есть предположения, что за разоблачениями могут стоять люди Джафари, который, вероятнее всего, испытывает желание вывести важные политико-экономические инструменты из-под контроля Галибафа. Этот тезис звучит убедительно с учетом того, что бывший командующий КСИР, который покинул пост в 2019 году, предстает в более сильной позиции в рамках той картины, которую рисует содержание опубликованного аудиофайла.

Подобные эпизоды — не редкость для иранской политической жизни. Незадолго до смены правительства в 2021 году предметом такой утечки стало конфиденциальное интервью экс-главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, в котором отчетливо проявились и его скепсис по отношению к российской дипломатии, и его профессиональное недовольство безразмерным контролем КСИР над механизмом приятия государственных решений. Впрочем, привлечь Зарифа к ответственности за смелые высказывания никому не удалось.

Если учесть степень влияния КСИР и тот факт, что это один из инструментов верховного лидера, есть основания полагать, что глубокой дискуссии по поводу ее коррумпированности в Иране не произойдет. Более того, сторонники жесткой линии контролируют парламент, а это значит, что даже законодательное расследование по этому вопросу, скорее всего, будет выстрелом вхолостую. Но если слив действительно обнажает передел зон ответственности в аппарате безопасности, то продолжение борьбы обещает еще много открыть об иранской власти и ее внутренней кухне.