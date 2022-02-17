ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Россия названа главной угрозой в новой стратегии госбезопасности Украины
Владимир Зеленский утвердил стратегию госбезопасности Украины, в которой Россия указана как угроза. В документе говорится, что РФ ведет против Украины гибридную войну, применяя политические, экономические и другие средства и кибератаки
Россия названа главной угрозой в новой стратегии госбезопасности Украины
Фото: Reuters / Others
17 февраля 2022 г.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Cовета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны об утверждении стратегии государственной безопасности. Соответствующий указ опубликованна сайте главы государства. Стратегия определяет реальные и потенциальные угрозы безопасности страны, а также направления и задачи политики в сфере госбезопасности до 2025 года.

В нем, в частности, говорится, что Россия для реализации своих стратегических целей продолжает против Украины гибридную войну, применяя политические, экономические, информационно-психологические средства и кибератаки.

Также в стратегии говорится, что власти временно оккупированных территорий (пророссийские структуры в Крыму и сепаратисты Донбасса грубо нарушают принципы и нормы свободы человека и гражданина, их деятельность чревата для государственной безопасности Украины. Кроме того, в документе отмечается деструктивная пропаганда как вне, так и внутри Украины, которая разжигает рознь, провоцирует конфликты и подрывает общественное единство на фоне информационной экспансии Российской Федерации.

В документе перечислены и другие угрозы украинской госбезопасности: деятельность иностранных спецслужб, которые пытаются укрепить сепаратистские настроения, попытки получить доступ к гостайне и сведениям о передовых технологиях и разработках в оборонно-промышленном комплексе, недостаточная эффективность госорганов, ограниченность Украины в финансовых ресурсах и рост числа нарушений миграционного законодательства.

Среди направлений политики для обеспечения государственной безопасности в стратегии указаны:

— совершенствование национального законодательства в сфере обеспечения госбезопасности и гармонизация с законодательством ЕС и НАТО;

— совершенствование подходов к обеспечению безопасности государственной тайны и служебной информации с учетом стандартов безопасности НАТО и ЕС;

— присоединение к международным программам сотрудничества, внедрение новых подходов к обеспечению государственной безопасности.

В конце декабря 2021 года в Украине утвердили стратегию информационной безопасности. В документе обозначены семь целей, одна из которых — противодействие дезинформации и информационным операциям, прежде всего со стороны России. Летом 2021 года была утверждена Стратегия внешней политики Украины. В ней среди приоритетов были названы приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО, противодействие России и обеспечение независимости и государственного суверенитета Украины. Весной прошлого года Зеленский утвердил стратегию вступления в НАТО, которая предусматривала введение «комплексного всеобъемлющего подхода к обороне Украины в условиях военной угрозы национальной безопасности, связанной с использованием гибридных методов».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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