Духовное управление мусульман РФ (ДУМ РФ) раскритиковало новость об общении фигуристки Камилы Валиевой в Пекине с духовником Олимпийской сборной Андреем Алексеевым. Первый заместитель председателя организации Дамир Мухетдинов написал в Facebook, что термин «духовник олимпийской сборной» звучит уничижительно в отношении людей других конфессий, кроме православной.

По его мнению, «духовник Олимпийской сборной» звучит «ровно так же», как «Главный храм Вооруженных сил и депутатская группа по защите христианских ценностей».

«Двусмысленно в отношении принципа свободы совести (все ли спортсмены, военные и депутаты являются верующими людьми?) и уничижительно в отношении религиозных воззрений людей, не принадлежащих православной культуре, — пояснил Мухетдинов. — Выглядит как сигнал: воззрения, духовность, религиозность людей вне одной определенной конфессии — не имеют ни ценности, ни значения, они не достойны ни быть защищенными, ни быть отмеченными символически, ни найти воплощение в практической заботе о духовном состоянии их носителей»

Фигуристка Валиева — из мусульманской семьи, напомнил Мухетдинов. Из-за того, что «в непростые для нее дни» с ней поговорил православный духовник, понятно, что «рядом с нашими спортсменами в олимпийской деревне присутствует православный священник» и что «ни от каких других религий (несмотря на то, что традиционных религий в России четыре) духовенства возле наших атлетов на Олимпиаде нет», написал представитель ДУМ РФ.

Ранее стало известно, что Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля настояло на переносе церемонии награждения победителей и призеров командного турнира Олимпийских игр из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан еще 25 декабря. Тогда Международный олимпийский комитет потребовал отстранить спортсменку от личного турнира и аннулировать результаты сборной России в командном турнире, где Валиева помогла завоевать золото.

После беседы с ней настоятель храма святого благоверного великого князя Димитрия Донского в Северном Бутове протоиерей Андрей Алексеев, который сопровождает российскую сборную, заявил, что спортсменка обладает силой воли и умением держать удар.