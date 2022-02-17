Верховная рада приняла решение о выходе Украины из соглашений СНГ о создании и деятельности антитеррористического центра и соглашения о происхождении товаров, соответствующее сообщение опубликовано на сайте парламента. «Верховная Рада постановила выйти из Решения о создании Антитеррористического центра государств — участников СНГ, подписанного 21 июня 2000 года в городе Москве, и Решения об Антитеррористическом центре государств-участников СНГ, подписанного 1 декабря 2000 года в городе Москве, ратифицированного Верховной радой 4 октября 2001 года», — сказано в нем. За это решение проголосовали 309 депутатов украинского парламента.

В 2014-2015 годах Украина не принимала участия в практических мероприятиях, предусмотренных Программой сотрудничества государств — участников СНГ в борьбе с терроризмом, заявили в раде. «Поэтому целесообразным является прекращение участия Украины в деятельности Антитеррористического центра государств — участников СНГ», — указано в сообщении. В пояснительной записке к законопроекту Россия обвиняется в «содействии сепаратизму и терроризму в восточном регионе Украины».

Киев также вышел из соглашения СНГ о правилах определения происхождения товаров развивающихся стран. За это решение проголосовали 309 депутатов. В 1996 году соглашение было заключено странами СНГ для создания единой международно-правовой базы.

Антитеррористический центр государств-участников СНГ — это орган, предназначенный для координации усилий силовых и правоохранительных ведомств стран содружества в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Для выхода Украины из него нужно решение парламента. Ранее Верховная Рада уже пыталась принять такое решение, однако 1 февраля голосование было провалено. Тогда соответствующий проект закона тогда получил 223 голоса в поддержку из 226 необходимых, причем объявление результатов в зале парламента сопровождалось криками «Позор».

В 2014 году было принято решение о выходе Украины из Содружества Независимых Государств. В мае 2018 года Киев прекратил участие в работе уставных органов СНГ, все представители страны из уставных органов Содружества были отозваны.