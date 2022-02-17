На дорогах Красноярска заметили заледеневшую машину

На дорогах Красноярска жители заметили заледеневшую машину. Владелец специально заморозил автомобиль ради эксперимента. Он пытался довезти транспортное средство до автосервиса, чтобы отогреть, но его остановили сотрудники ГИБДД. Теперь автолюбителю предстоит выплатить штрафы за отсутствие страхового полиса и нечитаемый госномер. #trtнарусском #Красноярск #автомобиль #заморозилавтомобиль