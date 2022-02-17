ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
На дорогах Красноярска заметили заледеневшую машину
На дорогах Красноярска жители заметили заледеневшую машину. Владелец специально заморозил автомобиль ради эксперимента. Он пытался довезти транспортное средство до автосервиса, чтобы отогреть, но его остановили сотрудники ГИБДД. Теперь автолюбителю предстоит выплатить штрафы за отсутствие страхового полиса и нечитаемый госномер. #trtнарусском #Красноярск #автомобиль #заморозилавтомобиль
айсберг / Others
17 февраля 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us