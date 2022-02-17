Восемь человек, дело которых передано в суд в Турции, готовили покушения на политэмигрантов. Один из обвиняемых, по данным следствия, поддерживал контакты с депутатом Госдумы РФ Адамом Делимхановым.

Управление по борьбе с терроризмом и прокуратура Стамбула установили каналы, по которым гражданин Украины Игорь Ефрим, гражданин Узбекистана Амир Юсупов и уроженцы Чечни Абдула Абдулаев, Равшан Ахмедов, Бислан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов собирались приобрести оружие, а также сообщило о получении некоторыми обвиняемыми конфиденциальной информации с целью шпионажа.

Следствие установило, что лидером этой группы был этнический чеченец Беслан Расаев, получивший заказ на ликвидацию диссидентов из чеченской диаспоры от депутата Делимханова и криминального авторитета Казбека Дукузова. При задержании у членов группы были обнаружены три пистолета, один из которых был оснащен глушителем и лазерным прицелом, а также патроны.

Обвиняемые вину не признали и заявили, что прибыли в Турцию с бизнес-целями. Однако следствие ставит под сомнение эти сведения и мотивирует их причастность к инкриминируемым деяниям наличием достаточных оснований полагать, что все они являются членами единой группы, участвовавшей в подготовке покушений на убийство чеченских политэмигрантов, в частности, лидера фракции оппозиции «Аджнад аль-Кавказ» Рустама Ажиева (Абдулхаким Шишани) и администраторов Telegram-канала Security Turkey.

Подозреваемые Бислан Расаев, Равшан Ахмедов, Игорь Ефрим и Асланбек Абдулмислимов были пойманы в Анталии, а подозреваемые Абдула Абдулаев и Амир Юсупов — в Стамбуле. При задержании у них были изъяты цифровые материалы, две печати российских юридических лиц, номерные знаки, бинокли, телефоны, оружие с лазерным наведением, глушитель и sim-карты.

Следствие установило, что все подозреваемые, которые утверждали, что прибыли в Турцию с деловыми и туристическими целями, были между собой знакомы и общались, что следует из их показаний, полученных телефонных контактов и истории телефонных звонков.

По версии следствия, задержанные длительное время наблюдали за чеченскими диссидентами, проживающими в Турции, действуя как бизнесмены или туристы. В обвинительном заключении приводятся показания подозреваемого Шохруха Ахмедова, сообщившего следствию, что он обладает обширными знаниями об оружии, прошел военную подготовку и на хорошем уровне пользовался оружием.

Для обвиняемых прокуратурой Стамбула были запрошены сроки от 22 до 33 лет лишения свободы по статьям о политическом шпионаже, нарушении законодательства об огнестрельном оружии и подделке официальных документов. После ареста группы Анкара предоставила чеченским оппозиционерам государственную охрану.