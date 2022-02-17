Гражданин Афганистана по имени Абдул Р. предстал перед судом в Нидерландах по обвинению в военных преступлениях, которые были совершены в 1980-х годах, пишет Al Jazeera.

Абдул Р. приехал в Нидерланды в 2001 году, позже получил нидерландское гражданство, а в 2019 году он был арестован. Утверждается, что с 1983-го по 1990 год, когда Афганистаном руководила коммунистическая Народно-демократическая партия Афганистана, он руководил печально известной тюрьмой Пули-Чархи, расположенной на восточной окраине Кабула, где противники коммунистического режима содержались без справедливого суда в ужасающих условиях.

«Этот судебный процесс касается человека, который, по нашему мнению, совершил ряд военных преступлений в Кабуле. Мы подозреваем, что он, как командир и начальник политотдела, работал в тюрьме, где заключенных произвольно лишали личной свободы и обращались с ними бесчеловечно», — заявила прокурор Мирьям Блом.

Появившийся в суде в инвалидной коляске 76-летний Абдул Р. утверждает, что стал жертвой ошибочного опознания.

«Я не тот человек, которого вы ищете. Я ничего не помню, даже собственного имени», — сказал он суду, прежде чем отказаться отвечать на вопросы, указав, что плохо себя чувствует и хочет вернуться в тюрьму.

Прокуратура заявила, что полиция начала соответствующее расследование в 2012 году после того, как в интернете появилась информация о том, что бывший начальник Пули-Чархи, возможно, живет в Нидерландах.

«Наконец-то мы вышли на его след. Прокуратура подозревает, что он жил здесь, в Нидерландах, под вымышленным именем», — говорит Блом.

Власти Нидерландов опросили 25 свидетелей в разных странах и использовали «бесчисленное количество» материалов из открытых источников.

«Мы убеждены, что нашли нужного человека», — добавила прокурор.

Судебное разбирательство в Нидерландах стало возможным благодаря правовому принципу «универсальной юрисдикции», который позволяет странам судить людей за преступления исключительной тяжести, включая военные преступления, даже если они были совершены в другой стране. В январе похожий судебный процесс завершился в Германии, где суд города Кобленц приговорилк пожизненному сроку бывшего офицера спецслужб сирийского диктатора Башара Асада.