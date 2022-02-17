Израилю потребуется помощь России, чтобы вывезти своих граждан и дипломатов с территории Украины в случае российского вторжения в эту страну, сообщает Axios.

16 февраля состоялся телефонный разговор между генеральным директором министерства иностранных дел Израиля Алоном Ушпизом и заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым.

В ходе разговора была поднята тема эвакуации граждан Израиля в случае российского вторжения в Украину, утверждает Axios. Израиль хочет получить от России гарантии того, что у него будет возможность открыть гуманитарные коридоры для эвакуации израильтян в соседние с Украиной страны сухопутным путем. На случай эвакуации посольства уже была создана альтернативная дипломатическая миссия во Львове.

Отмечается, что министерство иностранных дел Израиля также имеет план на случай непредвиденных обстоятельств для эвакуации израильтян по суше через Польшу, Венгрию, Словакию, Молдову и Румынию.

Согласно расчетам правительства Израиля, на данный момент на Украине остается около 10 тысяч израильтян, еще 3 тысячи уже покинули страну, указывает Axios.

Также отмечается, что Израиль пытается сохранить тесные отношения с Россией, Украиной и США. Только после того, как 11 февраля израильские власти получили новый отчет американской разведки, правительство страны решилось объявить эвакуацию граждан с территории Украины. МИД Израиля настойчиво порекомендовал остающимся в Украине израильтянам «пересмотреть необходимость пребывания в этой стране и избегать приближения к зонам повышенной опасности», а также «временно воздержаться от поездок в Украину» всех, кто туда собирался.

В последние недели США, другие страны НАТО и Киев неоднократно указывают на концентрацию российских войск у украинских границ и заявляют об угрозе вторжения РФ в Украину. Россия все обвинения отрицает.