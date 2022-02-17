Новым трендом в вопросах гуманитарного развития российской Арктики стало создание региональных исследовательских центров, сегодня их уже 10, а расположены они, в частности, в Салехарде, Апатитах, Сыктывкаре, Нарьян-Маре, Норильске, Якутске, Архангельске, Магадане, заявил член-корреспондент РАН, научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН Аркадий Тишков, сообщает Korabel.

По словам академика, все эти центры ориентированы на международное сотрудничество, готовы принимать зарубежных ученых и работать с ними по вопросам всего спектра арктической тематики — от изучения климата до этнографии. И если раньше исследования в российской Арктике финансировали зарубежные научные фонды, то теперь к процессу подключились и фонды российские.

«Благодаря Российскому фонду фундаментальных исследований и Российскому научному фонду уже были проведены очень интересные экспедиции, причем как гуманитарного цикла, так и естественно-географического. И это закрепилось, потому что является наследуемой вещью. Образовались лаборатории, продолжаются экспедиции, а в разных частях Российской Арктики по-прежнему работают стационары», — рассказал Тишков.

К числу новых тенденций академик отнес также развитие в Арктике международного сотрудничества северных университетов России, что позволяет готовить новые кадры для полярных исследований. Яркий тому пример — плавучий университет в Архангельской области.

Важнейшее значение имеет и значительное расширение морских экспедиционных исследований в Арктике — от Баренцева до Берингова моря — с привлечением зарубежных ученых. Так, в 2019–2022 годах состоялось свыше 20 таких экспедиций, в которых задействовали 14 научных судов. Все это стало отправной точкой в процессе проектирования двух современных научно-исследовательских судов неограниченного района плавания, которые могут стать базой для появления в России новых плавучих университетов.