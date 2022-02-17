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Турецкую нефтяную корпорацию признали лучшей геологоразведочной компанией
Турецкая нефтяная компания Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) признана лучшей геологоразведочной компанией 2021 года по версии норвежской консалтинговой компании Rystad Energy. Ей удалось опередить таких гигантов, как ExxonMobil, ENI и Hess
Турецкую нефтяную корпорацию признали лучшей геологоразведочной компанией
Турецкую нефтяную корпорацию признали лучшей геологоразведочной компанией / Others
17 февраля 2022 г.

Турецкая нефтяная компания Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) признана лучшей геологоразведочной компанией 2021 года по версии норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, сообщает агентство «Анадолу».

В области разведки нефти и газа турецкой компании удалось опередить таких гигантов, как ExxonMobil, ENI и Hess.

Отмечается также, что открытие Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı нового месторождения природного газа в скважине Амасра-1 в Черном море, объем которого составляет 135 млрд кубометров, стало третьим по величине в мире.

Кроме того, открытие компанией 405 млрд кубометров природного газа в 2020 году было зарегистрировано как крупнейшее открытие месторождения природного газа в морях в том году и второе по величине открытие в море и на суше в совокупности.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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