Россия стянула порядка ста пятидесяти тысяч военных в аннексированный Крым и к границам Украины. Из них около 30 тысяч личного состава российской армии задействованы в совместных учениях на территории Беларуси. Лидеры стран-участниц НАТО интерпретируют этот шаг Москвы как высокую вероятность военного вторжения.

Такие действия Кремля сравнивают с Карибским кризисом в шестидесятых годах ХХ века. На этом фоне в мире развернулась беспрецедентная военная и финансовая поддержка Украины. Международные партнеры, учитывая опыт 2014 года, пошли на ряд более решительных мер, как дипломатических, так и военных.

Впрочем, не все страны воспринимают вероятность широкомасштабного вторжения в Украину как угрозу собственной безопасности и не спешат предпринимать решительные шаги по сдерживанию РФ в поддержку Украины.

Одной из таких стран является Германия. Почему Берлин не только сам отказывается поставлять вооружение Украине, но и блокирует поставки третьих стран, несмотря на критику в свой адрес со стороны членов НАТО?

Причины официального пацифизма

После Второй мировой войны Германия старается всячески подчеркивать свою пацифистскую позицию. Ее принцип — не поставлять вооружение странам, в которых присутствует военный конфликт. Такая позиция продиктована не в последнюю очередь достаточно травматичной исторической памятью и прагматизмом.

Если в ряде постсоветских стран вина за развязывание Второй мировой возлагается на Гитлера и Сталина, запустивших процесс передела границ согласно пакту Молотова-Риббентропа, то немцы считают, что за величайшую мировую трагедию в полной мере несет ответственность только нацистский режим III Рейха. Таким образом, после 1945 года немцы стараются дистанцироваться даже от опосредованного участия в военных конфликтах.

С другой стороны, Германия опасается военных конфликтов на территории Европы. В том числе и потому, что, например, что после балканских войн в 90-х годах ХХ века ее захлестнула волна беженцев. Правительство Германии рассматривает миграционные кризисы как серьезную угрозу экономической стабильности, и поэтому любое правительство, чтобы избежать, как минимум, обвинений со стороны своего электората в военном поощрении конфликтов, старается твердо придерживаться разрешения таковых исключительно экономическим и дипломатическим путем.

Однако отказ в оказании помощи Украине может дорого стоить Германии. В случае полномасштабного вторжения России, с захватом территорий Левобережья, то есть фактически половины страны, Европу, в первую очередь Германию, ждет мощнейший миграционный кризис, которого Берлин еще не видел.

Масштабы сирийских беженцев будут просто «цветочками» по сравнению с потоками вынужденных переселенцев из Украины — одной из самых больших стран Европы. Хотя бы потому, что население довоенной Сирии в два раза меньше, чем население Украины. Поэтому в интересах же Германии способствовать тому, чтобы Кремль не решился на открытое вторжение. Одним из сдерживающих факторов как раз и является экстренное вооружение Киева.

Помимо этого, нельзя отвергать версию, что отказ — это форма торга. Причем торга не с Украиной, а с Россией и/или США. У Москвы можно требовать снижения цены на газ, а Вашингтону дать сигнал о том, что политика ЕС не обязана автоматически координироваться с США.

При этом немцы считают, что дипломатический путь разрешения конфликта наиболее выгоден. На сегодня ФРГ без преувеличения самая влиятельная страна Евросоюза, особенно после Brexit. Что подтверждает ее участие в Нормандском формате в период правления Меркель.

Бизнес-интересы немцев

Как известно, Украина неоднократно просила Германию предоставить ей как летальное так и оборонительное вооружение, однако, позиция Берлина остается неизменной. По словам главы немецкого МИД Кристины Ламбрехт, Украина уже получила от ее страны финансовую помощь в размере 1,8 млрд евро, кроме этого Германия планирует предоставить 5000 военных шлемов.

Не стоит забывать, что, несмотря на тридцатилетний период, прошедший с момента падения Берлинской стены, в Германия все равно существует разделение на Восточную и Западную. И сбрасывать со счетов то, что Восток тяготеет к партнерским отношениям с Россией, было бы ошибкой.

Другим важным фактором отказа от поставок вооружения из Германии в Украину являются немецкие бизнес-интересы в России. Внешняя политика Германии в том числе основывается на связях с Россией. В 2013 году до введения санкций размер товарооборота между Берлином и Москвой составил 76,5 млрд евро. Украинский кризис негативно сказался на двусторонних торговых отношениях. Однако даже в таких условиях доля немецких инвестиций в экономику России остается наибольшей.

Поэтому неудивительно, что немецкий бизнес в большинстве своем поддержал скорейший запуск «Северного потока — 2». Согласно опросу Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП), который проводился летом 2021 года, 95% его участников удовлетворительно оценивают состояние текущих дел своих компаний, а более половины выразили намерение увеличить штат своих сотрудников. Таким образом можно говорить о том, что немецкий бизнес не заинтересован в эскалации конфликта вокруг Украины не только в вопросе военной помощи, но и в усилении санкционного давления на Москву.

Прагматизм немецких ястребов не позволяет игнорировать мнения и требования бизнес-кругов Германии. Хотя по заявлению главы МИД ФРГ Анналены Бербок, ее страна готова нести экономические потери в ходе усиления санкций, если Россия пойдет на открытое вторжение, этот вариант остается как крайняя радикальная мера, на которую готов пойти Берлин. Действий на предупреждение такого шага России от немецких партнеров ждать не приходится. За такую позицию правительство Олафа Шольца подвергается критике как со стороны партнеров по ЕС и НАТО, так и США.

Впрочем, несмотря на такую негативную реакцию, Германия рассматривает Россию как главного энергетического партнера и делает все возможное, чтобы не обострять с ним отношения. Вопрос в том, оценит ли Кремль такие действия Берлина?

Что думают рядовые немцы?

Население ФРГ, так же как и бизнес, не поддерживает военную помощь Украине. Немцы высказываются за сдержанность Германии в этом конфликте. Об этом говорят результаты опроса общественного мнения, проведенного институтом Infrates dimap.

Так, согласно отчету, почти три четверти респондентов не поддерживают поставки оружия Украине и только 20% допускают такую возможность. Относительно усиления санкций в ответ на прямое вторжение мнения разделились примерно поровну: 40% выступают «за», а 44% считают такие меры «чрезмерными».

Тут важно учитывать, что современная Германия — это не только страна немцев, на сегодня это страна с большим количеством эмигрантов. По данным Федерального ведомства по статистике Германии, на 2017 год количество выходцев из России в стране составляло 1,38 млн человек, и это третье место после турок и поляков. Однако если учитывать так называемых «русскоговорящих» мигрантов из Казахстана и Украины, то по численности они превосходят количество выходцев из Турции и Польши вместе взятых.

Конечно, выходцы из Казахстана этнические немцы, однако среди них достаточно сильны русофильские настроения родом из СССР. Мигранты из Украины менее расположены к поддержке пророссийских настроений, однако это в большей мере касается более молодого поколения, люди первых постсоветских волн эмиграции по инерции тяготеют больше к России, чем к Западу.

Этот момент максимально используется российской пропагандой. Топовые российские каналы ведут спутниковое вещание на территории всего Евросоюза. Представители разных категорий шоу-бизнеса активно гастролируют, поддерживая культурные связи. Если учесть, что практически почти весь топовый контингент российских селебрити — члены партии Единая Россия, то можно утверждать, что эти концерты — тоже элемент пропаганды.

Нелишне вспомнить такое международное движение, зародившееся в России, как «Бессмертный полк». В Германии, где тема Второй мировой войны достаточно болезненна до сих пор, выходцы из бывшего СССР ежегодно носят портреты «освободителей» в назидание местным немцам. В акции «Бессмертный полк» присутствуют все элементы скрытой гибридной пропаганды, которая осуществляется при поддержке всевозможных общественных организаций и непосредственно посольства России в Германии.

Критики осторожной политики ФРГ по отношению к России любят акцентировать внимание на том, что бывшее руководство после отставки занимает топ-должности в российских государственных компаниях и тем самым лоббирует интересы России, приводя в пример Герхарда Шредера. Однако Шредер не представляет официальную позицию Германии, а действует как частное лицо, и обвинять всю страну в коррупции на этом примере было бы просто некорректно.

Важно заметить, что Германия всегда будет действовать в первую очередь в интересах своего государства. Пока ФРГ не угрожает непосредственная опасность эскалации конфликта на границах Украины, никаких решительных, а тем более радикальных действий она предпринимать не будет. Однако Украина больше ждет от Берлина проявлений солидарности и сигналов поддержки.

Как и предыдущее правительство Ангелы Меркель, новый кабинет во главе с Олафом Шольцем видит роль Германии, страны с ведущей экономикой в Европе, в первую очередь как лидера консолидации членов ЕС за усиление санкций. Ни общество, ни правительство, ни бизнес не готовы двигаться дальше.

Украине необходимо учитывать это при построении диалога с Берлином. За прошедшие 4 месяца после выборов в Бундестаг до сих пор практически бездействует украино-немецкая межпарламентская группа. Такой диалог мог бы послужить консолидации немецких политических элит в украинском вопросе.