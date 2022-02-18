Из-за напряжения вокруг ситуации с Украиной НАТО подготовит новые тактические подразделения для восточного фланга альянса, сообщает Associated Press. По словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, министры обороны 30 стран-членов оборонного союза дали военному руководству мандат на разработку соответствующих планов.

Столтенберг отметил, что речь идет о новых тактических группах в Восточной и Юго-Восточной Европе. Об этом он сообщил в ходе встречи с министрами обороны в Брюсселе, где находится штаб-квартира альянса. В течение двух дней они обсуждали, как и когда следует направить войска и технику в ближайшие к России страны НАТО и Черноморский регион. Такие меры будут приняты, если произойдет вторжение России в Украину.

По результатам встречи было решено, помимо прочего, создать новое многонациональное боевое подразделение в Румынии, имеющей общую границу с Украиной. Предполагается, что оно дополнит существующие тактические группы НАТО в трех странах Балтии и Польше.

США также послали по 5 тыс. военных в Румынию и Польшу. Франция предлагает взять на себя командование будущей тактической группой в Румынии, что, по словам Столтенберга, приветствовали и другие страны альянса.

«Москва ясно дала понять, что она готова поставить под угрозу фундаментальные принципы нашей безопасности, и для этого она использует силу, — заявил Столтенберг. — Очень жаль, что теперь это новая норма для Европы». Министр обороны США Ллойд Остин также заявил, что планирует изучить возможность размещения американских войск на юго-востоке Европы на более длительный срок.

Ранее The Washington Post назвала «преднамеренной уловкой» объявление России об отводе войск от границы с Украиной. На самом деле сообщение о вывозе танков и тяжелой техники — это попытка «замаскировать истинные намерения России в регионе», считают американские чиновники.

Одновременно Министерство обороны Великобритании составило карту направлений возможного вторжения России на территорию Украины, которая получила название «Возможная ось вторжения президента Путина».

Согласно ей, наступление будет происходить в несколько этапов и начнется по семи направлениям: с территории Беларуси — Гомеля и Мозыря и Железногорска в сторону Киева, из-под Белгорода, села Казанское и Ростова-на-Дону в сторону Днепра, а также из аннексированного Крыма в сторону Мариуполя. Во время второй фазы боевых действий войска будут двигаться из Днепра на Винницу, а также из Крыма в сторону Одессы.

Накануне российский МИД опубликовал ответы для США по гарантиям безопасности, которые обсуждались с прошлого года. Документ состоит из 11 пунктов, главный из которых заключается в том, что Вашингтон не предоставил Москве конструктивного ответа на «базовые элементы» проекта договора о гарантиях безопасности.

Требования Москвы касались в том числе отказа НАТО от расширения на восток и разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также о возвращении инфраструктуры военного блока в границы 1997 года. Ответ на предложения Россия получила 26 января. С тех пор МИД готовил реакцию на документы.

Документ МИДа включает в себя 11 пунктов и изложен на 11 страницах. В нем ведомство заявило, что Вашингтон не предоставил Москве конструктивного ответа на «базовые элементы» проекта договора о гарантиях безопасности. Здесь имеется в виду отказ НАТО от расширения на восток, в том числе вхождения в альянс Украины и Грузии, от создания военных баз в странах, ранее находящихся в составе СССР и на данный момент не вошедших в НАТО, а также возврат инфраструктуры военного блока к состоянию 1997-го, когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО.

МИД заявил, что Вашингтон выбрал для обсуждения удобные для него темы, акцентировав внимание на преимуществах для себя и своих союзников. Также Москва выразила обеспокоенность «нарастающей военной активностью» США и НАТО «непосредственно у российских рубежей». Поскольку США не готовы договариваться о юридически обязывающих гарантиях безопасности, «Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера», следует из текста документа.