Нефть из России оказалась под ударом из-за эскалации вокруг Украины, пишет Finanz. Покупатели из стран Европы и Азии начали откладывать ее приобретение, чтобы не пострадать из-за санкций в случае вторжения России в Украину. Из-за этого снижается спрос на нефть и, соответственно, ее цена.

В январе цена российской экспортной нефти побила рекорд за семь лет, а в регионе Средиземноморья баррель Urals стоил дороже эталонного Brent. Однако сейчас начался пересмотр планов покупок, что может серьезно сказаться на рынке, так как пока 48% (2,5 млн баррелей) ежедневных поставок отечественной нефти приходится на европейские страны. Из-за возможных рестрикций эталонный Brent стоит на $4 дороже барреля российской нефти, и это максимальная скидка за два года.

«Трейдеры сомневаются, стоит ли связываться с Urals ввиду неопределенности», — заявил по этому поводу главный стратег ING по сырьевым рынкам Уоррен Паттерсон. По его мнению, рынок «безусловно пока не поверил, что напряженность позади». «Премии за риск, заложенные в цены, остаются высокими, в то время как Запад ставит под сомнения декларации России об отводе войск», — считает он.

По данным ING, позиции Urals выглядят значительно слабее других марок из-за геополитической неопределенности. Нигерийская нефть Bonny Light и американская US Bakken на этой неделе продавались дороже $100 и с наценкой по сравнению с Brent. По информации Bloomberg, еще больше боятся пострадать от санкций нефтетрейдеры, закупавшие российские сорта ESPO и Sokol с Дальнего Востока.

Хотя сценарий войны рассматривается трейдерами как менее вероятный, чем деэскалация, участники рынка все равно пересматривают планы закупок у России на апрель. Сейчас они предпочитают саудовскую нефть или сорта из ОАЭ, а еще несколько покупателей в Европе сообщили СМИ, что предпочитают подождать, чем закончится ситуация с Украиной.

В середине февраля TRT на русском писал о том, что дополнительный доход РФ от дорогой нефти составит $65-80 млрд. Аналитики предсказывали, что это укрепит экономику страны на фоне возможных западных санкций, если цена останется в районе $90 за баррель. Российская сверхприбыль в этом году выглядит «ошеломляюще большой», посчитал экономист Bloomberg Economics по России Скотт Джонсон. Это увеличивает бюджетные резервы России «в нужное время для Кремля», обеспечивая буфер на случай кризиса из-за возможных санкций, заявлял он.

В феврале 2022-го стало известно, что Китайские компании временно приостановили закупки российской нефти, доставляемой танкерами из дальневосточных портов, сообщает Bloomberg. По данным агентства, китайские трейдеры и нефтепереработчики «взяли паузу», чтобы оценить последствия пересмотра западными банками правил финансирования нефтяных сделок на фоне начала Россией военной операции на Украине.

Несмотря на то что российский экспорт энергоносителей не попал под санкции США, а доступ России к системе обмена финансовыми сообщениями SWIFT не был ограничен, некоторые европейские банки начали вводить ограничения на финансирование торговли сырьевыми товарами, а также на выдачу аккредитивов на грузы, отправленные из России, пишет агентство. Аккредитив — широко распространенный в торговле документ, когда банк обязуется заплатить третьему лицу по просьбе клиента.

В этой ситуации, отмечает Bloomberg, китайские компании не хотят столкнуться с увеличением платежей за доставку нефти танкерами или с трудностями при проведении платежей и берут паузу, ожидая большей ясности в ближайшие дни.

США 24 февраля ввели масштабные санкции против российского финансового сектора: несколько банков, в том числе второй по величине в стране ВТБ, попали под блокирующие санкции, а несколько — под секторальные, в том числе Сбербанк.

По данным аналитической компании Kpler, в январе 2022 года поставки в Китай российской нефти марки ESPO (Eastern Siberia Pacific Ocean, ВСТО) выросли до рекордного уровня в 818 тыс. барр. в сутки. Однако в феврале, по прогнозу аналитиков, упадут до 529 тыс. барр. Опрошенные Bloomberg трейдеры сообщили, что китайские компании и в феврале активно закупали нефть марок ESPO и Sokol (добывается на Сахалине) с поставкой из портов Козьмино (Приморский край) и Де-Кастри (Хабаровский край). Кроме того, они закупали и нефть марки Urals, поставляемую из портов Черного моря.