ПОЛИТИКА
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Президента Израиля освистали за сожаление о смерти пожилого палестинца
Президент Израиля Ицхак Герцог столкнулся с волной грубой критики со стороны ультраправых после того, как выразил соболезнования из-за смерти пожилого палестинца. 80-летний Умар Асад, гражданин США, скончался после задержания израильскими военными на оккупированном Западном берегу в прошлом месяце. #trtнарусском #Израиль #Палестина #Герцог
Президента Израиля освистали за сожаление о смерти пожилого палестинца / Others
18 февраля 2022 г.
Истории
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