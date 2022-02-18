Президента Израиля освистали за сожаление о смерти пожилого палестинца

Президент Израиля Ицхак Герцог столкнулся с волной грубой критики со стороны ультраправых после того, как выразил соболезнования из-за смерти пожилого палестинца. 80-летний Умар Асад, гражданин США, скончался после задержания израильскими военными на оккупированном Западном берегу в прошлом месяце. #trtнарусском #Израиль #Палестина #Герцог