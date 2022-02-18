Большая часть людей, переболевших COVID-19, сталкивается с постковидным синдромом, выяснил ВЦИОМ, — 79%. При этом 80% из них не стали обращаться за медицинской помощью и ждали, когда «все пройдет само».

У половины людей, столкнувшихся с постковидом, было длительное нарушение в ощущении вкусов и запахов, еще 38% испытывали «общую слабость». Треть опрошенных — 29% — пожаловались на одышку при физнагрузках, а 19% — на бессонницу. У 17% началась депрессия, у 16% — тревожность, у 7% — аллергия. Еще 22% респондентов рассказали о других симптомах, в том числе об ухудшении памяти, зрения, слуха, рассеянности, выпадении волос и длительном кашле.

В опросе ВЦИОМ приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет из 80 регионов. По данным социологов, из них 7% имели симптомы COVID-19, но тесты были отрицательными, еще 13% при наличии симптомов не проходили диагностику, и 26% ответили, что их болезнь подтверждалась положительными результатами тестирования. Более половины опрошенных россиян — 52% полагают, что не болели COVID-19.

Около 80% опрошенных не проходили реабилитацию после болезни. Из тех, кто ее прошел, 64% принимали лекарства, 54% гуляли на свежем воздухе, 42% делали дыхательную гимнастику, 41% занимались физкультурой, в том числе лечебной, а 21% респондентов прошли медосмотр.

Согласно исследованию ВЦИОМ, 64% проходивших реабилитацию проконсультировались с врачом, 21% искали совета в интернете и еще столько же — у родственников и друзей. Еще 10% респондентов получали информацию из СМИ.

Руководитель отдела профилактики когнитивных и психоэмоциональных нарушений НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Вероника Шишкова рассказала «Коммерсанту», что у постковидного синдрома есть «визитная карточка» — астения. Это не «просто усталость», а серьезное заболевание, которое подлежит медикаментозному лечению, уточнила она. Заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А. И. Евдокимова Аркадий Верткин сообщил, что при коронавирусе у пациентов нарушаются процессы метаболизма и развивается гипоксия, из-за которой страдают центральная нервная система, миокард и сосуды.