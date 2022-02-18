Информация о том, что пекинские зимние Олимпийские игры являются углеродно-нейтральными, оказалась маркетинговым ходом китайских властей, сообщает Bloomberg.

На деле Пекинский организационный комитет Олимпиады приобрел 1,7 млн компенсационных квот на выбросы углерода, каждая из которых «нейтрализует» воздействие одной тонны выбросов CO2. По оценкам комитета, углеродный след игр составляет около 1,3 млн тонн выбросов, то есть квоты с лихвой могли компенсировать воздействие на климат.

Около 1,1 млн квот связаны с проектами по посадке деревьев по всему Китаю, однако деревья не поглощают углерод постоянно — в лучшем случае они временно его накапливают. Из этого следует, что эти меры не компенсируют сжигание ископаемого топлива.

В рамках Механизма чистого развития от ООН были получены 600 тыс. квот, однако этот механизм имеет свои недостатки. Еще как минимум 200 тысяч квот связаны с огромной ветряной электростанцией на северо-востоке Китая. Тут также возможны злоупотребления: хотя теоретически возобновляемая ветряная электроэнергия компенсирует электроэнергию от загрязняющих атмосферу угольных электростанций, на деле работает принцип «дополнительности». Это означает, что разработчики проектов, выдающих квоты, должны доказать, что без покупки квот сокращение выбросов по сравнению с их изначальным уровнем не случилось бы.

Из-за этого заявлять об углеродной нейтральности Олимпийских игр нельзя, говорится в публикации. Получается, что купленные квоты позволяют компаниям «заявлять о декарбонизации, в то время как они просто платят за свою обычную деятельность», заявила сотрудница Калифорнийского университета Барбара Хайя. «Надзор не является строгим, и у компаний есть множество лазеек», — пояснил бывший член совета по методологии МЧР Юрг Фюсслер.

Ранее Пекин сообщал, что стране удалось минимизировать последствия Олимпиады для экологии, в частности, благодаря использованию на объектах электроэнергии с ветрогенераторов, солнечных панелей и гидроэлектростанций, расположенных в городском округе Чжанцзякоу в 200 км от Пекина. Также Китай использовал экологически чистый транспорт и переоборудовал объекты Олимпиады-2008 для новых нужд.