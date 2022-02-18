Разведывательное сообщество США уверено, что российские власти оказывают «косвенную и пассивную поддержку» неонацистским группам, действующим на территории Америки и других государств. С соответствующими оценками удалось ознакомиться порталу Yahoo News. В раскрытых журналистами документах говорится, что Кремль, «возможно, терпимо относится к поддержке некоторыми частными российскими структурами» движений белых националистов, потому что это соответствует задаче Кремля «усугубить социальные разногласия» на Западе.

Спецслужбы признали, что российские тематические группировки пытались завербовать и обеспечить военизированную подготовку североамериканских соратников, чтобы «расширить свое присутствие на Западе, увеличить количество членов и собрать деньги». Согласно этим оценкам, такая накачка ресурсами западных сторонников превосходства белой расы «представляет потенциальную угрозу безопасности Запада, поскольку поощряет и делает возможными нападения на этнические меньшинства и государственные объекты».

Тезис об интенсивной подготовке авторы доклада подтверждают тем, что Русское имперское движение (РИД), монархическая военизированная организация, исповедующая идеологию превосходства белой расы, пыталась завербовать американцев для обучения в лагерях на территории России. Она была признана вне закона Государственным департаментом два года назад, что вызвало довольно абсурдную реакцию МИД РФ. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова сказала, что решение Госдепа преследует пропагандистские цели.

Несмотря на то, что разведсообщество США отмечает, что Вашингтону не хватает «признаков прямой поддержки российским правительством» иностранных групп белых националистов, источники Yahoo News в соответствующих структурах говорят, что тезис о «косвенной поддержке» — это «различие, не делающее разницы». Тем более, что опыт бизнесмена Евгения Пригожина учит тому, что через частных фигур, поддерживающих военных акторов за рубежом, Кремль часто проецирует собственные интересы.

«Вторая Сирия»

Вопрос о связях между Москвой и американскими неонацистами актуализировала угроза российского вторжения в Украину. Официальные лица США изо всех сил пытаются выявить и отследить «своих» сторонников превосходства белой расы, которые могут попытаться отправиться в регион, чтобы принять участие в боевых действиях. «Существует реальная обеспокоенность тем, что это вторая Сирия», — говорят в службах безопасности, имея в виду то, что военный театр на Ближнем Востоке превратился в один большой тренировочный лагерь для властей РФ.

Но интернационализация неонацистских движений превращает в арену противостояния и Америку, угроза для которой не так иллюзорна, если судить по прошлогоднему штурму Капитолия. Обозреватели NPR отмечают, что Россия — это «лишь центральное звено в этих растущих транснациональных связях между неонацистскими и неофашистскими группами по всему миру». Эти оценки свидетельствуют, что «международные контакты» между сторонниками превосходства белой расы по разные стороны океана в перспективе будут только нарастать.

Усилению крайне правых настроений отчасти способствовала и информационная кампания в социальных сетях, которая, как определили в Вашингтоне, была развернута российскими службами безопасности в американском сегменте незадолго до выборов 2020 года. Она сводилась к банальному подстрекательству белых националистов к более агрессивному распространению своего «месседжа» и попыткам мобилизации. По словам нескольких официальных лиц, Москва также прилагала усилия для того, чтобы подтолкнуть к насилию «черные экстремистские группы».

Среди сторонников превосходства белой расы есть особо уязвимые слои. В марте прошлого года Пентагон опубликовал доклад, в котором говорится, что внутренние экстремистские группы представляют угрозу для вооруженных сил, потому что пытаются вербовать военных и — нередко — идти на службу для получения боевого опыта. «Эти группы высоко ценят военнослужащих, поскольку они придают легитимность их делам и расширяют их возможности для совершения нападений», — говорится в докладе оборонного ведомства.

Сторонники аннексии

Факт, что сторонники превосходства белой расы в США питают особые чувства к Москве, стал общим местом. В 2004 году американский теоретик ультраправых националистов, лидер Ку-клукс-клана Дэвид Дюк охарактеризовал Россию как «ключ к выживанию белых». А известный американский неонацист Ричард Спенсер лет пять назад назвал ее «единственной белой державой в мире». Дальше всех пошел американский теоретик Мэтью Хаймбах, «лицо нового поколения белых националистов», который назвал Владимира Путина «лидером свободного мира».

Одной риторикой это сближение не ограничивалось. Дюк посещал тематические конференции в Москве в 2002 и 2006 годах. Видный представитель белых консерваторов Джаред Тейлор, в свою очередь, лично встречался с российскими соратниками в Москве в 2015 году. А Хаймбах в середине 2010-х годов активно контактировал с представителями РИД. Так, в 2017 году лидер нового неофашистского поколения даже принял у себя дома представителя движения Станислава Шевчука, когда тот нанес неожиданный визит в США.

Эту поездку Шевчука нью-йоркский журналист и эксперт Кейси Мишел называл в 2020 году необычным явлением. «Среди молодого поколения белых националистов, которое появилось в 2015-2016 годах и получило большую известность в медиа, вообще было довольно характерно хорошо отзываться о Кремле, — говорит он, рассуждая об Америке. — Они даже принимали сторону России в спорах о том, кому принадлежит Крым, и поддерживали то, что Россия делала в Донбассе». Правда, по его словам, в последние годы эта симпатия проявляется не так активно.

«Первородный грех Америки»

«Крайне правые экстремисты часто смотрят на Россию как на последний бастион белой чистоты, христианской чистоты, тех этнических, гендерных и всевозможных акцентов на идентичности, которые они сами подчеркивают в рамках собственной идеологии и собственных действий», — рассуждает замдиректора Центра терроризма, экстремизма и противодействия терроризму в Миддлберийском институте международных исследований Алекс Ньюхауз. И российские власти, похоже, активно пользуются этим интересом.

Как говорят эксперты американского аналитического центра Just Security, Москва одновременно закрывает глаза на ультраправых в своей юрисдикции и активно культивирует неонацизм на Западе. «Эти решения согласуются с ее более широким планом посеять разногласия в западных демократиях и повлиять на трансконтинентальные отношения», — рассуждают они. По этим оценкам, поддержка правого насилия на Западе является элементом более широкой дестабилизационной кампании российского руководства.

Но, как полагают в Just Security, неонацистский экстремизм — это не угроза, инспирированная Россией, «а скорее первородный грех Америки». «Фактически, сторонники превосходства белой расы в США часто экспортировали свою идеологию и насилие по всему миру. Признание этой реальности и решение этой проблемы у себя дома являются необходимыми предварительными условиями для того, чтобы противостоять той роли, которую государственные субъекты играют в соответствующей угрозе», — резюмируют эксперты.