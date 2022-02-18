История 7-летнего Эби из Гвинеи-Бисау, которая шокировала весь мир

7-летнего мальчика Эби из Гвинеи-Бисау, которому в восемь месяцев врачи зашили глаза, обследовали в Стамбуле. Российский хирург с мировым именем Хасан Баиев и турецкий офтальмолог Умит Беден во время диагностической операции открыли ему глаза, чтобы понять, возможно ли вернуть ребенку зрение. #Эби #МилаАнуфриева #Африка #trtнарусском #mila_4_africa