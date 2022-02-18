18 февраля 2022 г.
ПОЛИТИКА
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История 7-летнего Эби из Гвинеи-Бисау, которая шокировала весь мир
7-летнего мальчика Эби из Гвинеи-Бисау, которому в восемь месяцев врачи зашили глаза, обследовали в Стамбуле. Российский хирург с мировым именем Хасан Баиев и турецкий офтальмолог Умит Беден во время диагностической операции открыли ему глаза, чтобы понять, возможно ли вернуть ребенку зрение. #Эби #МилаАнуфриева #Африка #trtнарусском #mila_4_africa
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