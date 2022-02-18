Новый запрет готовят в России. В Совфеде планируют внести в перечень запрещенного контента чайлдфри, радикальный феминизм и «нездоровые половые отношения», тем самым приравняв это все к терроризму. Подобные материалы хотят блокировать в Сети в досудебном порядке.

«Это неконституционно», — негодует мать журналистки Ксении Собчак, сенатор Людмила Нарусова, настаивая, что подобные вопросы просто росчерком пера чиновника не решаются. Действительно, добровольная бездетность в России — это не движение, а образ жизни некоторых людей. Отказ от рождения ребенка или от брака обычно связан с жилищным вопросом и нежеланием ограничивать себя. Люди заводят детей, когда им не страшно, когда они точно знают, что в этой стране будет завтра.

С чего все началось?

Всего неделю назад ТРТ на русском рассказывал, что Верховный суд РФ признал террористическим движение «Колумбайн», хотя юристы считают, что такого движения не существует. Тем не менее всем причастных к нему теперь грозит пожизненный тюремный срок.

Тогда же стало известно, что в России разрабатывается реестр токсичного для детей интернет-контента. По мнению члена Совета по правам человека, предпринимателя Игоря Ашманова, в него должны попасть контент не только про насилие, но также про опасность прививок, радикальный феминизм, отказ от рождения детей, поощрение ЛГБТ и зоофилии. Ответственным за реализацию этого проекта назначен замглавы администрации Сергей Кириенко, срок установлен до 1 июня.

На днях данное предложение активно поддержала сенатор Маргарита Павлова. Она тоже считает, что в перечень противоправного контента, который можно блокировать без решения суда, должны войти темы чайлдфри, «радикального феминизма» и информация об абортах. Павлова необходимость расширения запретов объясняет интересами детей и, ни много ни мало, национальной безопасностью.

В аргументации ее инициативы, кажется, смешалось все, например, маньяки и женщины, которые по разным причинам живут одни. «В сети романтизируются террористы, преступники, маньяки, убийцы, — считает Павлова. — Под видом прав женщин навязываются и пропагандируются убийства нерожденных детей, в том числе на больших сроках беременности. Под видом защиты нарушенных прав женщин очерняются традиционные семейные ценности и роль женщины в семье — так называемый радикальный феминизм. Под видом свободы выбора пропагандируется отказ от создания семьи и рождения детей — так называемый чайлдфри».

Что думает Дума?

Сенатор Павлова уверила, что соответствующий законопроект уже разрабатывается совместно с Роскомнадзором, ведутся согласования. Правда, Роскомнадзор опроверг эту информацию.

Более того, в Госдуме призвали не торопиться с подобной инициативой. Глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина пояснила, что запрет публикаций на эти темы в Сети может в будущем привести к запрету абортов, а значит, женщины начнут делать их нелегально. «Член Совета Федерации Елена Мизулина давно уже вынашивает замысел о том, чтобы изъять это (аборты — прим. редакции) из ОМС и чтобы женщины делали это платно. Тогда мы вообще дадим это на откуп криминалу», — выразила обеспокоенность политик. Останина настаивает, что запрет радикального феминизма — самая сложная для реализации инициатива, так как это течение не имеет точных критериев.

Против законопроекта о запрете чайлдфри выступила и мать скандальной журналистки Ксении Собчак Людмила Нарусова, которая является членом Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству. По словам Нарусовой, российский парламент уже «наштамповал законов» о таких же запретах. «Внесудебные решения по запрету — это неконституционно, — уверена сенатор. — Контент — это интеллектуальная собственность, и, если запрет на этот вид собственности, значит, это должен быть запрет судебный, мотивированный. А просто росчерком пера чиновника такие вопросы не решаются. Я концептуально против внесудебных запретов».

Что говорят социологи?

Запретами и блокировками вряд ли можно уничтожить чайлдфри, полагает социолог Илья Ломакин. В результате своего исследования на эту тему он выяснил, что сообщества российских бездетных в соцсетях нельзя назвать четко оформленным движением. По сути, чайлдфри — идентичность, которую люди принимают. В ее основе лежит добровольный отказ от детей. Поэтому он предлагает менее политизированный и более широкий термин для описания явления — «добровольно бездетные». Согласно соцданным, до 9% россиян — как мужчин, так и женщин — собираются остаться бездетными. Эта доля сравнительно небольшая. Так, в США 15% женщин в возрасте 40-44 лет не имеют детей, а в Австрии, Испании и Великобритании — и вовсе более 20%.

Ломакин указывает, что представители чайлдфри стремятся объединиться на основе образа жизни и общаться с единомышленниками в соцсетях. На этом вся их деятельность ограничивается. Поэтому осознанную бездетность можно, скорее, отнести не к движению, которое можно пресечь, а к образу мыслей. Последнее запретить законом сложно.

Вопрос демографии, которая предсказуемо просела сейчас во многих странах, нужно решать грамотной демографической политикой.

Что ответили чайлдфри на планы сенатора?

Основатель движения чайлдфри в России Эдвард Лисовский считает, что решение бороться с ними было вполне предсказуемым. Эта инициатива может стать почвой для того, чтобы «посадить человека за репост». «Может быть, кто-то напишет: «Как я рад тому, что у меня нет детей», и это могут воспринять как лозунг к тому, чтобы завести уголовное дело», — уточнил Лисовский. Он также отметил, что между радикальным феминизмом и чайлдфри, а также более толерантными направлениями движений есть разница.

«Я отношу себя к чайлдфри около десяти лет, первое сообщество тоже открыл тогда же, — пояснил Лисовский. — На данный момент в отношениях, детей нет и не планирую, не пропагандирую, чтобы люди не заводили детей, но считаю, что у каждого должен быть выбор. Я лишь просвещаю людей и даю им возможность объяснить, в том числе своим родственникам, что завести детей можно позже или вообще их не заводить».

Почему россияне не хотят рожать?

Эмма, которая работает хирургом, приняла решение не рожать еще в 6 лет: «Может, мое ужасное детство в этом виновато, но решение это за последующие 20 лет ни разу не изменилось». Она уточнила «Ленте.ру», что у нее тогда не было телефона, а уж интернета и подавно, чтобы оттуда можно было узнать об этой идее.

«Мне хватило примера своих родителей, чтобы понять, как я жить не хочу. Да плюс в интернете сейчас куда ни глянь — пропаганда как раз беременностей, родов и счастья материнства, а пропаганду чайлдфри я не вижу вообще нигде. Да и, как мне кажется, это не влияет ни на что. Вот я все детство видела алкашей, но сама же такой не стала?» Родители Эммы таскали ее по алкопритонам, девочка всегда была голодная, ее подкармливали соседи. Дома она сутками пряталась под диваном, боясь, что собутыльники родителей ее изнасилуют. Мать однажды ее чуть не задушила в пьяном угаре, отец бросал в печь.

Врач также рассказала, что в ее случае роды еще и небезопасны. Поскольку мать всю беременность курила, пила и рожала с похмелья, Эмма была рождена очень больным ребенком: «У меня гипотиреоз, который сейчас я смогла ввести в «спячку», а при возможной беременности он обязательно «проснется», и у меня будут все шансы умереть от него в течение нескольких лет. Мне своя жизнь дороже жизни несуществующих людей. Этот же самый гипотиреоз спровоцировал мне множественные опухоли, которые несколько лет назад удаляли, у меня была уже первая стадия рака». При этом Эмма не исключает, что в будущем возьмет ребенка из детдома: «Им нужны родители».

Эмма уверена, что в случае принятия такой закон не повлияет на людей ее возраста и старше. «Меня он рожать не заставит. А вот на молодых, может, и подействует, вот только жизнь им испортят, она нам дана не для того, чтобы быть в репродуктивном рабстве. Я считаю, что каждый человек должен думать своей головой и решать сам, как ему жить и распоряжаться своим телом и временем».

Также она отметила, что за свою жизнь никакой пропаганды чайлдфри не видела и уж тем более в ней не участвовала. «Но если они хотят видеть пропаганду, они видят ее везде, даже там, где ее нет и не было никогда».

«Подобные законы дискриминируют одну категорию людей», — уверена Мария Карлина, которая представилась «Ленте.ру» феминисткой. Она призналась, что раньше у нее не возникало желания заводить детей, а навязывание вызывало протест и раздражение, ведь, по сути, это репродуктивное насилие. Сейчас, когда она встретила любимого человека, на которого можно положиться, она стала думать о детях. «Что касается законопроекта, то думаю, что в первую очередь это все софистика, — отмечает девушка. — Определения, которые фигурируют в этом законопроекте про пропаганду убийства детей, напоминают писание вилами по воде. Все мы это проходили уже в нашей истории: когда государство поощряет одно мнение и наказывает за другое. К чему это привело, большинство россиян знает, все-таки у нас люди образованные».

Мария Карлина полагает, что, возможно, государство сейчас «пытается решить проблему рождаемости за счет людей, а не занимается текущими, уже рожденными детьми». Она уверена, что выбраны не те методы: запрет обсуждений не приведет к повышению рождаемости. Чайлдфри все равно останутся, но они будут изолированы и подвергнутся дискриминации.

Журналист Полина Малахова считает, что проблема здесь гораздо серьезнее: «Чайлдфри-сообществам и людям с похожей позицией будет сложнее высказываться и явно себя в чем-то ограничивать: ведь любой лайк, пост и комментарий могут приравнять к пропаганде, тебя оштрафуют или посадят. Это полное ограничение свободы слова. Для меня такой законопроект — еще один тревожный звоночек и повод задуматься об эмиграции».