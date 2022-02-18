В реестр министерства юстиции России включены более 90 некоммерческих организаций (НКО), созданных для развития и углубления российско-китайских отношений, однако их не признают «иностранными агентами», несмотря на открытую финансовую помощь из Китая, обнаружила Русская служба «Би-би-си».

Из этих НКО 30% учреждены китайскими гражданами или компаниями из Китая, а еще 27% имеют в учредителях и россиян, и китайцев. Некоторые из руководителей организаций публично отчитались об их иностранном финансировании, однако ни одну китайскую НКО российские власти не признали «иностранным агентом».

Отмечается, что оценить работу китайских НКО сложно, так как сайтов у большинства из них просто нет, а детальных отчетов, в отличие от многих западных НКО, они не публикуют. Более того, у 46% некоммерческих организаций, обнаруженных Русской службой «Би-би-си», в реестре министерства юстиции РФ нет даже элементарной финансовой отчетности.

Самая крупная организация — Общество российско-китайской дружбы, базирующееся на площадке института Дальнего Востока РАН в Москве и плотно сотрудничающее с посольством Китая. Помимо головного офиса, у общества свыше десятка филиалов в регионах. Основная деятельность — праздничные мероприятия, которые проходят по всей стране.

«У нас с Китаем есть принципиальная договоренность — не вмешиваться во внутренние дела друг друга, это табу», — объяснил академик РАН и глава Приморского общества дружбы с Китаем Виктор Ларин. Он убежден, что «если бы китайцы пытались рулить политическими процессами, как западные организации, то точно такие же решения были в отношении китайских организаций».

В российский перечень НКО-«иноагентов» включено более 70 организаций. Также в РФ существует реестр СМИ-«иноагентов» и аналогичный список незарегистрированных общественных объединений.