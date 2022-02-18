В России повысился спрос на препараты для лечения психических расстройств — за последний месяц продажи антидепрессантов выросли по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 43%, сообщают«Известия» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group. Среди россиян наблюдается увеличение спроса и на нейролептики — зафиксирован рост продаж нейролептиков на 35% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За неполный месяц россияне купили свыше 895 тысяч упаковок антидепрессантов, когда как в прошлом году — всего 626 тысяч. Количество проданных нейролептиков выросло с 516 тысяч упаковок до 698 тысяч.

Медики считают, что росту спроса способствуют постковидные осложнения нервной системы и общая тревожность, связанная с пандемией коронавируса. Пациенты часто жалуются на подавленность, беспокойство, нарушения сна. Кроме того, многие испытывают неврозы и депрессии из-за перехода на дистанционный формат работы.

«Увеличилось число осложнений со стороны нервной системы и психики из-за так называемого постковидного синдрома, в том числе возросло число обращений, связанных с нарушением сна, тревожностью, депрессивными состояниями. При этих симптомах врачи обычно назначают нейролептические и психотропные препараты», — сообщил психотерапевт Юрий Вяльба.

При этом специалисты отмечают, что уже в начале пандемии COVID-19 спрос на антидепрессанты возрос на 14%. «Сама по себе пандемия — ситуация, очень травмирующая психику. Нужно понимать, в каком статусе человек столкнулся с ней: если он был абсолютно здоров с точки зрения психики, то постковидный синдром может проявляться в «стертой» форме, а если изначально человек имел скрытую патологию, то постковидный синдром будет более выраженным», — отметила психиатр, доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО Медицинского института РУДН Ольга Котова.

Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк подчеркнул, что за два года пандемии коронавируса уровень тревожности у россиян значительно повысился.

Согласно исследованию американских и британских ученых, опубликованному в прошлом году в журнале Lancet Psychiatry, около трети переболевших коронавирусом страдают от нервного или психического расстройства спустя шесть месяцев после заражения. У 17% из более чем 236 тысяч участвовавших в исследовании пациентов было выявлено тревожное расстройство, а у 14% — аффективное расстройство. Симптомы психических расстройств чаще наблюдались у пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

На прошлой неделе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручиласенаторам вместе с министерством здравоохранения РФ проработать вопрос о психиатрической реабилитации в поликлиниках по полису ОМС для переболевших новым коронавирусом россиян.