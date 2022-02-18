Посольство Кыргызстана в Москве направило ноту в Министерство иностранных дел России из-за введенных в этой стране новых правил для мигрантов, сообщает пресс-служба дипломатической миссии Кыргызстана в РФ.

В обращении содержится просьба «оказать содействие в открытии отдельного коридора для граждан государств-членов ЕАЭС» для прохождения медосвидетельствования, фотографирования и снятия отпечатков пальцев.

Отмечается, что сейчас из-за больших очередей наблюдаются трудности с прохождением данных процедур в Москве и Московской области, в том числе в миграционном центре «Сахарово». В сообщении сказано, что 24 января посольство уже направляло в МИД РФ ноту, где обозначило проблемы, с которыми сталкиваются граждане Кыргызстана, и внесло российской стороне ряд предложений.

Согласно новым правилам, с 29 декабря 2021 года въезжающие в Россию для работы иностранные граждане обязаны в течение 30 дней пройти медицинское освидетельствование, а также процедуры государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования. В рамках медицинского освидетельствования иностранцы проверяются на употребление наркотических средств или психотропных веществ, наличие инфекционных заболеваний, обследуются на ВИЧ. Это предусматривают поправки в законы «О правовом положении иностранных граждан» и «О государственной дактилоскопической регистрации».

Все необходимые процедуры обходятся в сумму чуть более пяти тысяч рублей. Ранее подобные меры не касались граждан стран-членов Евразийского экономического союза, добавляет «Фергана».

17 февраля президент России Владимир Путин заявил, что министерство внутренних дел России должно применять самые жесткие меры против тех, кто причастен к нелегальной миграции и связанной с ней преступности. «Нелегальная миграция, деятельность преступных группировок, которые строят на нелегальной миграции бизнес, против этих людей должны быть выработаны самые жесткие меры. Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность [должны] служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке таких людей за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем», — сказал президент РФ.