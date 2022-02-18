Министерство национальной обороны Турции в рамках соглашения о военном финансовом сотрудничестве и соглашении об оказании безвозмездной материально-технической помощи передало Вооруженным силам Кыргызстана военную технику, сообщает АКИpress со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Кыргызстана.

Церемония приема-передачи военно-технического имущества состоялась 18 февраля на территории войсковой части 10126 Национальной гвардии Вооруженных сил Кыргызстана. В мероприятии приняли участие первый заместитель министра обороны Кыргызстана Таалайбек Усубалиев, посол Турции Ахмет Садык Доган, командование и личный состав Национальной гвардии Вооруженных сил Кыргызстана.

Переданная Турцией продукция военного назначения включает в себя специальное снаряжение, автомобильную технику и другое оборудование.

Таалайбек Усубалиев поблагодарил Ахмета Садыка Догана за оказываемую Вооруженным силам Кыргызстана материально-техническую помощь и содействие в подготовке кыргызских военных кадров в военно-учебных заведениях Турции. Он также отметил, что Бишкек готов и в дальнейшем расширять двусторонние контакты по имеющимся и перспективным направлениям сотрудничества.

29 октября 1999 года между правительством Турции и правительством Кыргызстана был подписан Договор об оказании безвозмездной военно-технической помощи. 28 декабря того же года между Генеральным штабом Турции и Министерством обороны Кыргызстана был подписан Протокол по оказанию материально-технической помощи.

Турецкая Республика регулярно оказывает помощь Вооруженным силам Кыргызстана. В 2020 году Бишкек получил от Анкары военные машины, медицинскую технику и горное снаряжение. Кроме того, в конце 2021 года Турецкая Республика поставилаКыргызстану боевые беспилотные летательные аппараты Bayraktar ТB2.