ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Как угрозы Трампа помогли Украине
На фоне сокращения американской помощи ЕС решил удвоить военную помощь Киеву и выделить на это €40 млрд
Как угрозы Трампа помогли Украине
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп / Reuters
14 марта 2025 г.

Евросоюз хочет удвоить военную помощь Украине в этом году, увеличив поддержку до €40 млрд ($43 млрд) на фоне угроз со стороны Вашингтона. Этот план изложен в документе дипломатической службы ЕС, с которым ознакомилось агентство Reuters. В нем предлагается, чтобы каждая страна-участница вносила вклад в соответствии с размером своей экономики.

На фоне неопределенности относительно будущей поддержки Украины со стороны США страны ЕС готовы нарастить помощь, поскольку опасаются падения Киева и усиления Москвы.

Однако некоторые государства, в частности, Венгрия и Словакия, выступают против фиксированных финансовых целей. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступающий против антироссийских санкций и военной поддержки Украины, заявил, что его страна готова финансировать общую оборонную политику ЕС, но не согласится на совместные займы для военных целей. 

В прошлом году ЕС выделил на военную помощь Украине около €20 млрд и призывает страны как минимум повторить этот уровень в 2025 году. Возможное увеличение до €40 млрд будет зависеть от потребностей Киева.

Лидеры ЕС обсудят это предложение на саммите на следующей неделе. Документ, подготовленный Европейской службой внешних действий (EEAS), предлагает первым шагом направить Украине 2 млн снарядов крупного калибра в этом году. Для покрытия части расходов могут быть использованы сверхприбыли от замороженных российских активов в ЕС.

Параллельно в Европарламенте обсуждается возможность конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. ЕС уже направил Киеву €1,5 млрд, полученных в виде процентов от этих средств, но вопрос о полной конфискации остается спорным.  

Франция и Бельгия считают такие действия незаконными и призывают к осторожности. Однако страны Балтии и Польша настаивают на немедленном использовании этих средств.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил сохранить активы в качестве инструмента для возможных мирных переговоров. Однако некоторые парламентарии подчеркивают, что любые меры по конфискации должны соответствовать международному праву, чтобы избежать рисков для доверия инвесторов к евро.

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